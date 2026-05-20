Evo Morales nega rotundamente acusaciones y defiende apoyo al gobierno en la región, mientras que su oponente cuestiona su postura y lamenta apoyo argentino

Morales atribuyó la presencia de personal militar y policial enviados desde la Argentina durante la crisis en Bolivia a la compra de vuelos para trasladar efectivos y equipamiento de seguridad. La negativa de la NEP a estas acusaciones y la respuesta de Quirno, canciller, dieron lugar a una controversia en ambos países y sobre todo en la región. Morales defendió su apoyo a la administración boliviana y el apoyo regional a los gobiernos que respaldan a esta administración, mientras que Quirno cuestionó la situación y calificó de terrorista a Morales. Finalmente, el canciller argentino envió un mensaje de agradecimiento y apoyo al gobierno de Paz Pereira y a otros líderes de la región que apoyan al gobierno boliviano

El exmandatario, Evo Morales , atribuyó la presencia de personal militar y policial enviados desde la Argentina durante la crisis en Bolivia a la compra de vuelos para trasladar efectivos y equipamiento de seguridad que habrían sido enviados desde la Argentina en helicópteros Milhei.

La NEP negó rotundamente estas acusaciones, pero los comentarios de Morales suscitaron indignación y críticas en la Argentina y Bolivia. Además, el exmandatario defendió el apoyo al gobierno de Evo Morales en la región y cuestionó la postura de los sectores opositores y los protestantes por la situación en Bolivia





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