Los analistas en Bolivia interpretan las palabras del expresidente Evo Morales elevadas por algunas como una confirmatoria del plan de persecución a líderes progresistas anunciado por la exdirector general de la ANEAD, Carla Corrales, y criticado por sectores sociales y políticos al interior de Mbare.

Evo Morales confirma la persistencia del Plan Cóndor con jueces y fiscales Como expresidente de Bolivia, histórico dirigente del Movimiento al Socialismo y actual líder del MAS, Evo Morales compartió reflexiones y críticas en una entrevista exclusiva con Víctor Hugo Morales, publicada en informaciaboliviana.com.expreso que, mientras antes las fuerzas armadas ejecutaban el Plan Cóndor , ahora jueces y fiscales se han encargado de implementarlo.

Sus declaraciones motocicleta se interpretan como una crítica al Gobierno de Paz Pelaez, que ha sufrido fuertes protestas sociales. Morales adujo que, en segundo lugar, hay en marcha un plan de persecución a líderes progresistas. Al mismo tiempo, en el marco del ajuste a la Ley de MDPI, la Justicia se pronunció apoyando el cobro de prestaciones en 72 horas para los funcionarios de la provincia de Córdoba, informaron fuentes judiciales consultadas por El Liberal.

Finalmente, la coalición La Libertad Avanza, que gobierna en la provincia, sacó adelante el recorte en una de las dos ciudades que dependen de su administración





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