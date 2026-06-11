Every year After: Sadie Soverall, Abigail Cowen y Aurora Perrineau comparten detalles sobre la serie basada en el libro de Carley Fortune

Sadie Soverall, Abigail Cowen y Aurora Perrineau hablaron detalladamente con minutouno.com sobre cómo se construyó la nueva serie de Prime basada en el libro de Carley Fortune. La serie logra revivir en nosotros esa melancolía propia del primer amor, un sentimiento que creímos haber guardado y que de pronto vuelve a palpitar en la boca del estómago. No es solo un romance juvenil más; es la constatación de una obra romántica emocionante.

Sadie Soverall , Abigail Cowen y Aurora Perrineau hablaron detalladamente con minutouno.com sobre cómo se construyó la nueva serie de Prime basada en el libro de Carley Fortune .

La serie logra revivir en nosotros esa melancolía propia del primer amor, un sentimiento que creímos haber guardado y que de pronto vuelve a palpitar en la boca del estómago. No es solo un romance juvenil más; es la constatación de una obra romántica emocionante.

A través de la mirada de Percy y Sam, viajamos constantemente en el tiempo a las orillas del idílico muelle de Barry's Bay, un testigo silencioso de risas nocturnas, secretos confesados a medias y un error del pasado que lo rompió todo. Su capacidad para habitar las sombras de la culpa no nos muestra una fantasía rosa de reconciliación rápida, sino que nos obliga a transitar el largo, incómodo y sumamente maduro proceso de aprender a perdonar cuando la vida ya no es tan simple





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