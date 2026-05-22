Every One Makes Their Own List: Assistant of Lionel Scaloni Explains Preparation for World Cup 2026 Teams

The assistant coach of the Argentina national team, Roberto Ayala, revealed the process of assembling the 26-player roster for the World Cup 2026. He explained that each player composes their own list and the final list is selected by the coach.

Cada uno hace su lista: la revelación de un ayudante de Scaloni en la previa del Mundial 2026 Roberto Ayala, asistente del DT de la Selección Argentina, dio detalles de la confección de la nómina definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni prepara la lista para el Mundial 2026. El Ratón, emblemático defensor y quien disputó tres Copas del Mundo (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006), aseguró que la lista está resuelta.

'Hay que sumar también que a alguien le puede pasar algo o estar en duda. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos un defensor, sumamos un volante. Tenés que ver la polifuncionalidad también de los futbolistas, qué te pueden llegar a dar.

Si en un caso necesitás jugar con una línea de tres, una línea de cinco. Entonces hay que ver qué futbolista te puede llegar a dar más cosas. A nosotros se nos cayó un jugador como Foyth, que nos cumplía una función importantísima, porque era un central de garantía y también un lateral que te puede cumplir. Entonces todas esas cosas se van viendo y te digo la verdad, se resuelven en nada.

Si bien te diría que hay un 80% de la lista seguro, hay otros que ahí están o por nivel o por estado físico', A su vez, Ayala explicó cómo trabajan en el día a día con Scaloni en la confección de la nómina definitiva, misma metodología que para Qatar 2022: ¿Van haciendo la lista? Después en el grupo cada uno la va pasando. Cada uno hace su propia lista. Después el que decide es Leo.

Hay muy pocas differences entre las listas. Puede ser uno arriba u otro abajo, pero muy poco. Abre el juego para ir hablando y van saliendo cosas y otros temas en esas charlas tempranas





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