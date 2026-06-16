Evangelina Salazar celebró sus 80 años rodeada de su familia y el mensaje dePalito Ortega

La actriz argentina Evangelina Salazar festejó sus 80 años en compañía de su esposo Palito Ortega y sus seres queridos. Las redes sociales se llenaron de emotivas publicaciones con fotos y mensajes que resaltan una unión de seis décadas y el cariño de una Familia extendida.

La actriz Evangelina Salazar celebró sus 80 años en un marco familiar íntimo y emotivo, rodeada de sus hijos, nietos y de Palito Ortega , su compañero de vida desde hace seis décadas.

La fecha no pasó desapercibida para el clan Ortega, y las redes sociales se llenaron de mensajes y fotos cargadas de ternura que compartieron los miembros de la familia. Cada publicación fue una postal de una familia unida, que ha sabido mantenerse cohesionada generación tras generación.

El primero en homenajearla en redes fue su compañero de toda la vida, Palito Ortega, quien le dedicó un mensaje con la frase Compañera de vida, resumiendo así una larga historia de amor y complicidad que comenzó hace aproximadamente 60 años. En las imágenes compartidas por Palito Ortega se puede ver a Evangelina Salazar sentada de perfil, con una leve sonrisa y la serenidad de quien ha atravesado décadas de escenarios y desafíos.

Lucía un vestido rojo intenso y su clásico corte carré rubio, detalles que le dieron ese aire de dulzura y sofisticación que la distinguió siempre. La publicación de Palito no solo incluyó esa foto, sino también otras imágenes familiares que reflejan la calidez del hogar que han construido juntos.

La dedicatoria textual, Compañera de vida, resonó profundamente entre sus seguidores, quienes celebraron la solidez de un vínculo que ha resistido el paso del tiempo en medio de la vorágine de la fama y el espectáculo. Varios de los hijos y nietos también se sumaron a los festejos con publicaciones en redes. Bautista compartió varias imágenes junto a su abuela, incluyendo una fotografía de 2020, y escribió Feliz cumpleaños, hermosa, resumiendo el sentimiento de toda la familia.

Dante, por su parte, eligió una imagen especialmente emotiva en la que está abrazando a su abuela durante una celebración familiar, con una dedicatoria directa al corazón: Feliz cumple, abuela de mi corazón. Otra de las hijas, Julieta Ortega, también se hizo presente con una foto íntima que muestra a Evangelina en bata rosa, apoyada sobre una columna en su casa, sonriendo con complicidad.

Julieta acompañó la imagen con un mensaje cariñoso que subraya la tranquilidad de los momentos cotidianos, lejos de los flashes, pero llenos de valor afectivo. Entre todas las publicaciones apareció una divertida postal junto a Palito: ella con una tiara y camisa verde, él abrazándola desde atrás con una expresión cómplice. La leyenda Feliz cumpleaños hermosa, sobre la imagen, refleja décadas de vida compartida y un vínculo que sigue firme más allá de la fama y el reconocimiento público.

La celebración destacó no solo los 80 años de una actriz emblemática de la televisión y el cine argentino, sino también la fortaleza de una familia que ha sabido preservar su intimidad y cariño a lo largo de los años





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Evangelina Salazar Palito Ortega Cumpleaños 80 Años Familia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Murió Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanosLa activista estaba internada en el Hospital Italiano y falleció acompañada de su familia. Tenía 95 años.

Read more »

Rechazó jugar para Túnez, eligió a Suecia, le marcó un golazo y le pidió perdón ¡a su madre! en el Mundial 2026El mediocampista Yasin Ayari aprovechó un error defensivo, abrió el marcador en el estreno de la Copa del Mundo y no celebró por respeto a sus raíces familiares.

Read more »

Artes marciales, provocaciones y una jaula: las escenas más extravagantes del cumpleaños de Trump en la Casa BlancaEl presidente celebró sus 80 años con una inédita velada de UFC en Washington, rodeado de figuras de su gobierno, peleadores, fuegos artificiales y polémicas frases que se volvieron virales

Read more »

Anthony Hopkins, actor: “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”La estrella de Hollywood de 88 años supo ganarse el cariño y el respeto tanto por su obra como por animarse a hablar públicamente de su camino para mantenerse sobrio

Read more »

Giro en el caso Johana Ramallo: un testigo entregó fotos y videos inéditos que podrían cambiar el rumbo de la investigaciónJavier Novarini, señalado durante años por la familia de la víctima, sorprendió al Tribunal al revelar la existencia de material inédito y detalló su vínculo con la joven desaparecida.

Read more »

El mensaje de Leo Balerdi tras quedar fuera del Mundial 2026: “Fue muy difícil de aceptar”Conmovido por el respaldo de sus compañeros, compartió una profunda reflexión sobre el duro momento que atraviesa y envió un mensaje de aliento a la Selección Argentina.

Read more »