Evacuación en Santa Fe por crecida del Paraná y nuevo sitio web de alerta

Cerca de 200 personas fueron evacuadas en Santa Fe por la subida del río Paraná. El gobierno provincial lanzó una web informativa sobre El Niño para monitorear alertas.

Unas 199 personas fueron desplazadas de sus hogares en la ciudad de Santa Fe debido a la significativa subida de las aguas del río Paraná. Este viernes, el caudal alcanzó los 5,54 metros de altura en el puerto de la capital santafesina, superando en 24 centímetros el valor establecido como límite de alerta. Las autoridades provinciales han iniciado protocolos de emergencia mientras los especialistas advierten que el nivel podría continuar elevándose durante los próximos días.

Avance del río y pronóstico hidrológico

El ingeniero Juan Borus, titular del Sistema de Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), confirmó que la tendencia es alcista y que la situación podría agravarse. Según sus cálculos, el río Paraná podría superar los 5,70 metros, que es el nivel oficial de evacuación, durante el fin de semana. Borus indicó que ya se encuentran en los módulos de auxilio y que es previsible que el número de afectados aumente a medida que el agua siga subiendo.

Also read Al menos 11 muertos en bombardeos israelíes en Gaza, incluyendo un ataque cerca del Hospital Naser

Entre el jueves y el viernes, el río sumó 20 centímetros de altura en la zona urbana. El experto señaló que, para este fin de semana, se esperan al menos 30 centímetros adicionales de crecida antes de que el nivel se estabilice. Se prevé que las aguas se mantengan en su punto máximo y comiencen a descender entre el domingo y el miércoles, aunque la incertidumbre persiste debido a las lluvias excepcionales causadas por el fenómeno de El Niño.

Condiciones en Alto Verde y controversia social

El municipio de Santa Fe ha instalado 62 unidades de madera en el barrio Alto Verde para alojar a las familias evacuadas de La Vuelta del Paraguayo. Estas familias fueron trasladadas mediante un anfibio del Ejército argentino entre el jueves y el viernes. Además, los vehículos municipales se encargaron de rescatar y proteger pertenencias, especialmente muebles, de las viviendas en riesgo.

Advertisement

No obstante, la respuesta habitacional generó controversia. Los vecinos de Alto Verde realizaban una protesta a la vera de la ruta 168 debido a las condiciones precarias de los módulos. La tensión derivó en un enfrentamiento con la Policía de Santa Fe. Los residentes reclamaban que, ante un evento climático ampliamente pronosticado, la gestión municipal demoró demasiado en habilitar espacios adecuados para la población desplazada.

Nueva herramienta digital contra El Niño

En medio de la crisis hídrica, el gobierno de Santa Fe presentó un sitio web oficial para centralizar la información sobre el fenómeno climático. La vocera provincial, Virginia Coudannes, explicó que la plataforma permite a los ciudadanos acceder de forma inmediata al estado de situación de cada zona, las alertas vigentes y recomendaciones técnicas.

La herramienta utiliza georreferenciación automática para proporcionar datos actualizados y oficiales. A través de la dirección www.santafe.gob.ar/ms/elnino, los usuarios pueden consultar el comportamiento de los ríos y arroyos de toda la provincia. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación y la respuesta ante emergencias climáticas recurrentes.

Situación en Rosario y desafíos de agua potable

Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, el río Paraná también muestra una tendencia creciente. La marca de este viernes se ubicó en los 4,53 metros, lo que representa un aumento de 25 centímetros en los últimos tres días. Aunque aún está 47 centímetros por debajo del nivel de alerta, la velocidad del ascenso preocupa a las autoridades locales.

Advertisement

Uno de los principales obstáculos en Rosario afecta el suministro de agua potable. La empresa Aguas Provinciales SA (Assa) reporta dificultades en su bomba de captación ubicada en el barrio Arroyito. La acumulación masiva de camalotes entorpece la tarea de succión, obligando en ocasiones a detener el proceso de potabilización y generando incertidumbre en el abastecimiento de la ciudad.