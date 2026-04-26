Evacuación de Urgencia del Presidente Trump Durante Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por Tiros

El presidente Donald Trump fue evacuado de forma segura durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C. tras reportes de disparos en las inmediaciones. Un agente de seguridad resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro. El evento fue cancelado.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , se encuentra a salvo después de una evacuación de emergencia llevada a cabo el sábado por la noche.

El incidente, de carácter dramático, tuvo lugar durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en Washington D.C. , cuando se reportó un grave problema de seguridad relacionado con disparos en las inmediaciones del salón de eventos. La situación generó pánico y caos entre los asistentes, incluyendo figuras prominentes del gobierno y la prensa. Videos impactantes que circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación documentaron la magnitud del suceso.

Uno de los videos muestra a un agente del Servicio Secreto interrumpiendo abruptamente la cena en la mesa principal, alertando al presidente y procediendo a retirarlo del lugar de manera segura y expeditiva. Otro video, grabado desde la perspectiva de los comensales, revela el terror generalizado: cientos de personas se agacharon bajo las mesas al escuchar las repetidas detonaciones, mientras que agentes fuertemente armados del Servicio Secreto se desplegaron en el escenario para asegurar el perímetro.

Gritos de pánico y súplicas para que la gente se pusiera a salvo resonaron en el salón, e incluso algunos asistentes comenzaron a entonar el himno patriótico 'God Bless America' mientras el presidente era escoltado fuera del edificio, sufriendo un breve tropiezo del que fue asistido de inmediato por su equipo de seguridad. La rápida respuesta del Servicio Secreto fue crucial para garantizar la seguridad del presidente y de los demás presentes.

La cena, que marcaba la primera asistencia del presidente Trump a este evento durante su actual mandato, se vio interrumpida de manera abrupta y traumática. La atmósfera festiva se transformó en un escenario de miedo e incertidumbre en cuestión de segundos. La evacuación se realizó de manera ordenada, aunque caótica, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y el personal del hotel Washington Hilton.

Un funcionario de la policía confirmó posteriormente que un individuo abrió fuego en las cercanías del salón de baile. Afortunadamente, un agente de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero la lesión fue atenuada por su chaleco antibalas y se encuentra fuera de peligro. Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, anunció la cancelación inmediata del evento y la reprogramación para una fecha posterior.

Entre los asistentes que también fueron evacuados de emergencia se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, demostrando la importancia y el alto perfil de los participantes en esta cena anual. En las afueras del hotel, se desplegó un estricto operativo de seguridad por parte de miembros de la Guardia Nacional y helicópteros, con el objetivo de controlar la situación y garantizar la seguridad de la zona.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos del ataque y la identidad del agresor. Se están revisando las grabaciones de seguridad y se están entrevistando a testigos para reconstruir los hechos y llevar al responsable ante la justicia. Este incidente ha generado una gran conmoción en la capital estadounidense y ha reabierto el debate sobre la seguridad de los eventos públicos y la protección de las figuras políticas.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca, tradicionalmente un evento de carácter social y periodístico, se ha convertido en un recordatorio de la vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan los líderes mundiales en la actualidad. La rápida y efectiva respuesta de las fuerzas de seguridad, sin embargo, ha evitado una tragedia mayor y ha demostrado la importancia de la preparación y la coordinación en situaciones de emergencia





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