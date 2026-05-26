Euroquímica cierra fábrica en Zaragoza después de 55 años de actividad

La empresa Euroquímica cerró una de sus fábricas más importantes en Zaragoza después de 55 años de actividad ininterrumpida. La planta, ubicada en el polígono Malpica, comenzó a operar en 1971 y fue uno de los principales motores de producción de la compañía durante décadas.

La empresa Euroquímica cerró una de sus fábrica s más importantes en Zaragoza después de 55 años de actividad ininterrumpida. La planta, ubicada en el polígono Malpica, comenzó a operar en 1971 y fue uno de los principales motores de producción de la compañía durante décadas.

La decisión de cerrar la fábrica afectará a cerca de 40 trabajadores de la planta zaragozana, que ya han iniciado un proceso de movilidad geográfica contemplado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa optó por centralizar toda la producción en una sola planta en Illescas, Toledo, especialmente para abastecer al norte peninsular y facilitar las exportaciones a mercados exteriores.

La marca Lagarto, que es uno de los productos más reconocidos de varias generaciones de consumidores españoles, tiene una historia particular y ha sido fundamental para la supervivencia de la compañía. El director general de Euroquímica, Sergio Talavera, reconoció la importancia histórica de la marca y destacó que la marca es el leitmotiv de la compañía.

La decisión de cerrar la fábrica en Zaragoza se suma a otros cambios en la estructura de la empresa, como la solicitud de concurso de acreedores en 2022 y la implementación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en 2024 que afectó al 20% de la plantilla total. La empresa busca concentrar toda su producción en una única planta y facilitar las exportaciones a mercados exteriores





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Euroquímica Zaragoza Fábrica Cierre Movilidad Geográfica

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