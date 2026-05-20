Euro y Dólar: Tendencias en la Cotiación y volatilidad económica

Analiza la tendencia en la cotización del Euro y del Dólar entre el 20 de mayo de 2026 y el último año, y muestra la volatilidad económica durante la última semana

El Euro y el dólar cotizan a 1.1602 USD este miércoles, 20 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados. El valor del Euro frente al dólar ha reflejado un cambio de -0,03% en comparación con el día anterior, indicando una ligera tendencia bajista.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha descendido en -0,58%, y en el último año acumula una variación de -0,93%. La cotización de la moneda dólar ha mostrado una ligera tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, y este descenso sugiere un cambio en el comportamiento del mercado.

La volatilidad económica durante la última semana del Euro y el dólar ha sido del 4.12%, lo que indica que su comportamiento ha sido más estable en el último año. La variación del Euro y dólar durante el último año se ha visto afectada por fluctuaciones en su cotización. Esto ha llevado al Euro a un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados





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