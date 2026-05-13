Euphoria: nuevo episodio genera controversia y debate político

El nuevo capítulo de Euphoria generó una fuerte discusión en redes sociales, con críticas tanto por sus escenas sexuales como por el contenido político que comenzó a rodear al personaje interpretado por Sweeney. Algunas personas cuestionaron la provocación excesiva de la serie y su discurso machista, mientras que otros defendieron la puesta en escena dramática y el poder de los diálogos ficticios para incomodar y generar debate.

La nueva temporada de Euphoria volvió a quedar en el centro de la polémica. La producción creada por Sam Levinson, conocida desde su debut por sus escenas provocadoras y su retrato extremo de la adolescencia contemporánea, generó una fuerte reacción en redes sociales luego de la emisión de uno de los episodios más controvertidos de toda la serie.

En el centro de las críticas quedó nuevamente Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard. El episodio emitido el domingo mostró a Cassie atravesando una nueva etapa marcada por la hipersexualización y la búsqueda desesperada de validación





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