Etcheverry no juega en el torneo sueco por lesión y cierra su temporada 2026

Etcheverry no se presentó a su partido de octavos por una molestia en la pierna izquierda, y Thiago Tirante avanzó directamente a cuartos de final.

El tenista platense Etcheverry no se presentó a su partido de octavos de final del torneo sueco por una molestia en la pierna izquierda. La ausencia le permitió a Thiago Tirante avanzar directamente a cuartos de final, mientras que la lesión también marcó el final de la temporada 2026 para el argentino.

El duelo entre los dos tenistas platenses era uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sin embargo, el encuentro nunca se disputó, y la decisión de no arriesgar el físico dejó a Tirante con una clasificación automática entre los ocho mejores del certamen.

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Cómo se produjo la baja de Etcheverry en Suecia

Etcheverry, actual número 29 del ranking mundial, arrastraba molestias en la pierna izquierda desde su presentación en el torneo. Decidió no competir en octavos de final para proteger su estado físico, una determinación que lo dejó fuera del certamen sueco.

Durante su estreno, el argentino superó al local Max Dahlin en un exigente partido que se definió en tres sets. Jugó con un vendaje en la zona afectada, y pese al esfuerzo realizado para avanzar de ronda, no logró recuperarse a tiempo para afrontar el compromiso ante Tirante.

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La lesión no solo obligó a Etcheverry a abandonar el certamen, sino que también cerró su calendario de 2026. Según la información publicada, el tenista dio por terminada su temporada tras esta molestia física.

Un año con títulos, récords y altibajos para Etcheverry

La temporada de Etcheverry incluyó hitos importantes que sostienen su crecimiento en el circuito. El punto más destacado fue la conquista del ATP 500 de Río de Janeiro, el primer título ATP de su carrera.

Además, el platense alcanzó los octavos de final del US Open y llegó a ocupar el puesto 25 del ranking mundial, la mejor ubicación de su trayectoria. Actualmente se encuentra en el puesto 51 de la clasificación ATP.

También atravesó pasajes irregulares. Al cierre del año, su balance fue de 29 victorias y 29 derrotas, una cifra que refleja la alternancia de resultados de su temporada.

Thiago Tirante aprovecha la oportunidad en cuartos de final

Thiago Tirante se clasificó automáticamente entre los ocho mejores del torneo tras la baja de Etcheverry. Antes de esa ventaja, el argentino había superado en su debut al español Jaume Munar por 7/6 (3) y 6/3.

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Tirante atraviesa la mejor temporada de su carrera y durante 2026 alcanzó el puesto 42 del mundo, su ranking más alto. Entre sus mayores logros del año sobresalen las victorias frente a Ben Shelton, Taylor Fritz y Novak Djokovic.

El triunfo sobre Djokovic se produjo en el Masters 1000 de Cincinnati, uno de los resultados más importantes de su carrera. Con esa experiencia reciente, Tirante llega a cuartos de final con una ventaja en descanso frente a sus rivales.

Juan Manuel Cerúndolo cae en octavos ante Michelsen

Juan Manuel Cerúndolo fue derrotado por el estadounidense Alex Michelsen, sexto preclasificado del certamen, por 6/3 y 6/2 en apenas una hora y 16 minutos de juego. El porteño, número 54 del mundo, había iniciado su participación con una victoria frente al sueco Elias Ymer.

La otra noticia argentina de la jornada fue la eliminación de Cerúndolo, que no logró sostener su rendimiento en la siguiente instancia. El torneo se disputa sobre superficie dura y bajo techo, y entrega 250 puntos ATP para el campeón.