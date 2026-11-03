Etcheverry avanza y Cerundolo se retira por lesión en París

Tomás Etcheverry venció a Rublev y avanzó a segunda ronda. Fran Cerúndolo fue derrotado por Rinderknech y se retiró por una lesión en la espalda.

El tenista argentino Tomás Etcheverry logró un triunfo contundente ante el ruso Andrey Rublev, clasificado como número 22 del mundo, con parciales de 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3). Este resultado posiciona al bonaerense para disputar la segunda ronda del torneo en París contra Álex de Miñaur, quien ocupa el octavo lugar en la preclasificación.

Avance de Etcheverry y rival en segunda ronda

La victoria de Etcheverry representa un paso significativo en su desempeño actual dentro del circuito profesional. El jugador argentino demostró capacidad para superar a uno de los favoritos del evento, consolidando su posición en el cuadro principal. De esta manera, asegura un enfrentamiento clave que definirá su continuidad en la competencia internacional.

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Retirada dolorosa de Fran Cerúndolo por lesión

Fran Cerúndolo no pudo completar su partido ante el francés Arthur Rinderknech debido a una lesión en la espalda. El jugador de Buenos Aires sacaba para ganar el segundo set cuando decidió abandonar la cancha con el marcador desfavorable de 3-6, 7-6 (2) y 2-0. Esta retirada le otorgó el pase directo a Rinderknech, quien ahora se medirá a Mattia Bellucci.

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Derrota clara de Thiago Tirante ante Van Assche

Thiago Tirante, entrado como lucky loser tras caer ante Mattia Bellucci en la clasificación, perdió contra el local Luca Van Assche por 6-3 y 7-5. El encuentro duró una hora y 55 minutos, donde el primer set fue dominado por el francés. En el segundo parcial, aunque Cerúndolo levantó su nivel, una doble falta selló su eliminación.

Otros resultados y contexto del cuadro argentino

Mientras tanto, Sebastián Báez también enfrentó dificultades al perder por 6-4 y 6-2 ante Daniel Mérida. La baja de Alexander Blockx permitió a Báez ingresar al cuadro principal, pero no pudo avanzar más allá de la primera fase. Estos resultados dejan un balance mixto para la delegación argentina en este torneo de París.