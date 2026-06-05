Un estudio desmiente el mito de que lavarse el cabello con frecuencia es dañino, indicando que hasta cinco veces por semana es óptimo. Simultáneamente, se confirma la compra de un banco por una fintech, lanzamientos gastronómicos y medidas de control en pensiones.

Investigaciones recientes en dermatología y cuidados capilares han desafiado viejos mitos sobre la frecuencia de lavado del cabello. Un estudio científico ha demostrado que mantener un estado óptimo de limpieza y beneficios para el pelo es compatible con hasta cinco lavados semanales.

Contrario a la creencia popular que sostiene que limpiar el pelo con shampoo en exceso es perjudicial, el análisis revela que este argumento carece de fundamento tanto en el ámbito objetivo como en el subjetivo. La clave para una rutina de lavado efectiva puede depender en gran medida del tipo de cabello. Generalmente, los cabellos grasos y secos requieren distintos métodos de higiene.

Si el cuero cabelludo es propenso a producir una mayor cantidad de grasa, limpiarlo con mayor frecuencia puede contribuir a controlar el exceso de sebo y mantener la frescura. En cambio, para cabellos secos o cueros cabelludos sensibles, en estos casos, es esencial disminuir la frecuencia de lavado con el fin de no eliminar los aceites naturales que protegen y nutren el cabello.

Asimismo, es fundamental utilizar un shampoo nutritivo y adecuado para cada necesidad. Los expertos también hacen hincapié en la importancia de la técnica durante el lavado. Lavar el cabello con un masaje minucioso de unos 15 minutos, aplicando el producto con movimientos circulares suaves, puede estimular la circulación capilar. Se recomienda elegir champús que contengan elementos que favorezcan la circulación, como extractos de origen vegetal o ingredientes activos específicos.

Además, es crucial evitar la tracción mecánica del cabello al usar accesorios como colitas, hebillas o pinzas. El cuidado integral no termina en el lavado; una buena higiene capilar incluye masajes regulares en el cuero cabelludo para estimular la circulación sanguínea y favorecer el crecimiento de un cabello fuerte y saludable.

Por otro lado, el mundo de los negocios y las finanzas también ha tenido movimiento. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la compra de Banco Voii por parte de Cocos, una fintech que con esta operación suma una licencia bancaria. La operación ingresó en su etapa final y, según fuentes cercanas, permitirá a la compañía ampliar significativamente su oferta de productos y servicios financieros para sus clientes.

El cierre definitivo de la adquisición está previsto para fines del mes actual, marcando un hito en la integración de tecnología financiera y banca tradicional. En el ámbito gastronómico, el famoso chef Pietro Sorba lanzó en Buenos Aires un nuevo menú de comida italiana a un precio único, ampliando su propuesta culinaria en la capital argentina.

Mientras tanto, en el sector comercial, Walmart ha lanzado promociones para el Día de la Madre con tintes de cabello a precios bajos, una estrategia de mercadeo que coincide con la temporada alta de ventas. Finalmente, en el área de políticas sociales, las autoridades anunciaron que visitarán casa por casa para verificar la existencia de los titulares de pensiones o procederán a dar de baja la prestación en caso de incumplimiento, una medida busca transparentar el sistema de subsidios





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