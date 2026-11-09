Estudio ONU Mujeres revela 83% violencia política contra legisladoras argentinas

Informe de ONU Mujeres y CINEA evidencia que el 83% de las mujeres en cargos electos enfrentan violencia machista, destacando riesgos para concejalas y diputadas.

Un nuevo informe elaborado por ONU Mujeres Argentina y el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada ( CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero ha puesto en evidencia la magnitud estructural de la violencia machista contra mujeres en cargos electivos. Los datos muestran que el 83 por ciento de las legisladoras argentinas sufrió algún tipo de violencia durante su mandato, confirmando que el acceso al poder incrementa los riesgos de agresión.

Metodología y alcance del estudio nacional

Esta investigación representa la primera medición estadística representativa a nivel nacional sobre violencia política contra mujeres. El relevamiento analizó las experiencias de 521 mujeres en cargos electivos del poder legislativo. La muestra incluyó a 481 concejalas de municipios con más de 10.000 habitantes y a 40 legisladoras nacionales que ejercen como diputadas o senadoras.

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Mediante un diseño muestral estratificado, los resultados de estas 521 participantes son representativos de un universo total de 2.139 legisladoras en todo el país. Verónica Baracat, Oficial a Cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina, explica que el estudio busca comprender los obstáculos para el ejercicio de cargos y el impacto en las trayectorias políticas.

Prevalencia por cargo y grupo demográfico

Los hallazgos desmienten la idea de que la violencia son episodios aislados. Entre las parlamentarias nacionales, la prevalencia alcanza un alarmante 91,7 por ciento. En el ámbito municipal, entre las concejalas, la cifra se ubica en el 82,4 por ciento. Estas cifras confirman que ninguna categoría de autoridad femenina escapa al fenómeno.

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Se observa un claro sesgo etario e ideológico en los registros. Las legisladoras menores de 40 años registran los índices más altos de agresión, con un 91,3 por ciento. Asimismo, aquellas que pertenecen a la oposición política enfrentan niveles críticos, llegando al 90,2 por ciento en ámbitos municipales y al 96,2 por ciento a nivel nacional.

Impacto de cuidados y violencia doméstica

El análisis también vincula la participación política con la división sexual del trabajo. El 70,1 por ciento de las legisladoras nacionales no tiene hijos menores de 18 años a cargo, frente al 52,7 por ciento de las concejalas. Baracat señala que estas condiciones podrían producir una selección previa, dificultando que mujeres con responsabilidades de cuidado permanezcan en cargos de alta visibilidad.

A esta brecha de tiempo se suma la violencia en el ámbito familiar, que afecta al 25,2 por ciento de las mujeres en política. Esta agresión proviene principalmente de parejas y exparejas, manifestándose mediante cuestionamientos a la idoneidad materna o presiones para abandonar la función pública.

Desafíos en la denuncia y la impunidad

Aunque el 86,9 por ciento de las víctimas habló de la violencia con alguien, recurriendo a redes informales, solo el 10,1 por ciento formalizó una denuncia. La desconfianza en los sistemas de respuesta se justifica por los datos: en el 38,2 por ciento de los casos denunciados no hubo sanción alguna.

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Un 25,8 por ciento de los casos permanece sin resolución y solo en un 8 por ciento de las denuncias se aplicaron sanciones efectivas. La normalización de la violencia en política dificulta su identificación y desalienta la búsqueda de justicia formal, reforzando la contención entre otras mujeres.