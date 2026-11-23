Una investigación china de tres años con más de 18.000 jóvenes halla correlación entre el uso adictivo de videos cortos y el aumento de ideas suicidas en adolescentes.

Una investigación realizada en China durante un periodo de tres años ha identificado una correlación significativa entre el consumo excesivo de videos cortos y el deterioro de la salud mental en la población adolescente. El estudio, que incluyó a más de 18.000 jóvenes de entre 10 y 18 años, señala que dedicar muchas horas a este tipo de contenidos digitales, especialmente cuando existe un patrón adictivo, se asocia con un mayor riesgo de problemas psicológicos graves.

Correlación entre uso adictivo y riesgo suicida

Los jóvenes que mantuvieron o incrementaron los niveles elevados de consumo y uso adictivo presentaron mayores riesgos de desarrollar problemas asociados a la salud mental en comparación con quienes registraron niveles bajos en ambas variables. La investigación dirigida por científicos chinos permitió detectar asociaciones significativas entre determinados patrones de uso y diversos problemas de salud mental, como ideas suicidas, autolesiones e intentos de suicidio.

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Para evaluar los comportamientos de los participantes, el estudio clasificó a los adolescentes en cuatro grupos según dos variables principales: el tiempo dedicado a ver videos y el nivel de uso adictivo. Las categorías establecidas fueron: bajo tiempo de visualización y baja adicción; alto tiempo de visualización y baja adicción; bajo tiempo de visualización y alta adicción; y alto tiempo de visualización junto con alta adicción.

Resultados estadísticos sobre hábitos de consumo

El 21,4% de los adolescentes afirmó pasar más de 120 minutos por día consumiendo este tipo de contenidos digitales. Además, un 6,3% informó conductas de autolesión durante el periodo de seguimiento. Estos datos cuantitativos refuerzan la necesidad de analizar con mayor profundidad el impacto acumulativo de la exposición prolongada a plataformas de video corto en el bienestar psicológico de la juventud.

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El seguimiento también reveló que, a medida que avanzaba la edad, muchos participantes reducían el tiempo dedicado a este tipo de contenidos o pasaban de niveles altos a niveles bajos de uso. Esta variabilidad en los hábitos de consumo a lo largo de los tres años de estudio ofrece una perspectiva dinámica sobre cómo evolucionan las dependencias digitales en la adolescencia.

Extrapolación de expertos y conclusiones científicas

Luis Valero, especialista que no participó en la investigación, destacó que el trabajo es amplio y presenta una metodología sólida. El especialista explicó que los datos sugieren una correlación entre la evolución del consumo de videos cortos y la aparición de intentos de suicidio, ideas suicidas y otros problemas evaluados durante el seguimiento.

Los autores atribuyen esta relación a una exposición acumulativa y prolongada al uso abusivo de este tipo de contenidos digitales. No obstante, también advirtieron que los resultados muestran solo una parte de una realidad compleja y que la investigación no demuestra que el consumo de videos cortos sea la causa directa de estos problemas, ya que no permite establecer una relación directa de causa y efecto.