Estudio en China vincula videos cortos con salud mental de adolescentes
Una investigación china de tres años con más de 18.000 jóvenes halla correlación entre el uso adictivo de videos cortos y el aumento de ideas suicidas en adolescentes.
Una investigación realizada en China durante un periodo de tres años ha identificado una correlación significativa entre el consumo excesivo de videos cortos y el deterioro de la salud mental en la población adolescente. El estudio, que incluyó a más de 18.000 jóvenes de entre 10 y 18 años, señala que dedicar muchas horas a este tipo de contenidos digitales, especialmente cuando existe un patrón adictivo, se asocia con un mayor riesgo de problemas psicológicos graves.
Correlación entre uso adictivo y riesgo suicida
Los jóvenes que mantuvieron o incrementaron los niveles elevados de consumo y uso adictivo presentaron mayores riesgos de desarrollar problemas asociados a la salud mental en comparación con quienes registraron niveles bajos en ambas variables. La investigación dirigida por científicos chinos permitió detectar asociaciones significativas entre determinados patrones de uso y diversos problemas de salud mental, como ideas suicidas, autolesiones e intentos de suicidio.Also readUna casa de té con una vista privilegiada y espíritu holístico
Para evaluar los comportamientos de los participantes, el estudio clasificó a los adolescentes en cuatro grupos según dos variables principales: el tiempo dedicado a ver videos y el nivel de uso adictivo. Las categorías establecidas fueron: bajo tiempo de visualización y baja adicción; alto tiempo de visualización y baja adicción; bajo tiempo de visualización y alta adicción; y alto tiempo de visualización junto con alta adicción.
Resultados estadísticos sobre hábitos de consumo
El 21,4% de los adolescentes afirmó pasar más de 120 minutos por día consumiendo este tipo de contenidos digitales. Además, un 6,3% informó conductas de autolesión durante el periodo de seguimiento. Estos datos cuantitativos refuerzan la necesidad de analizar con mayor profundidad el impacto acumulativo de la exposición prolongada a plataformas de video corto en el bienestar psicológico de la juventud.
El seguimiento también reveló que, a medida que avanzaba la edad, muchos participantes reducían el tiempo dedicado a este tipo de contenidos o pasaban de niveles altos a niveles bajos de uso. Esta variabilidad en los hábitos de consumo a lo largo de los tres años de estudio ofrece una perspectiva dinámica sobre cómo evolucionan las dependencias digitales en la adolescencia.
Extrapolación de expertos y conclusiones científicas
Luis Valero, especialista que no participó en la investigación, destacó que el trabajo es amplio y presenta una metodología sólida. El especialista explicó que los datos sugieren una correlación entre la evolución del consumo de videos cortos y la aparición de intentos de suicidio, ideas suicidas y otros problemas evaluados durante el seguimiento.
Los autores atribuyen esta relación a una exposición acumulativa y prolongada al uso abusivo de este tipo de contenidos digitales. No obstante, también advirtieron que los resultados muestran solo una parte de una realidad compleja y que la investigación no demuestra que el consumo de videos cortos sea la causa directa de estos problemas, ya que no permite establecer una relación directa de causa y efecto.
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