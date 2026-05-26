Estudio de Synopsis: Falta de alternativas políticas afecta elección presidencial en Argentina

El estudio nacional de la consultora Synopsis muestra que la falta de alternativas políticas está afectando la elección presidencial en Argentina. Según su informe, entre el 12 y el 15 de este mes se registraron 1.585 casos de personas contagiadas por el virus, con un margen de error de +/- 2,4%. Uno de los interrogantes clave en este contexto es el escenario electoral. Antes de fines de 2025, se analizaba si Alberto Ángel Milei podría conseguir la reelección en primera vuelta, sin necesidad de balotaje. Ahora, simplemente se pregunta si podrá ganar. Uno de los cambios en comparación con la grieta anterior, que tenía a Cristina Kirchner de un lado y a Mauricio Macri del otro, es que la grieta se ha extendido hasta casi 60% con los que ven 'algo mejor' a Milei. Aquí, la incógnita es la fragmentación, ya que actualmente, el apoyo a Milei se distribuye entre un apoyo duro y aquellos que no tienen una alternativa clara.

El último estudio nacional de la consultora Synopsis muestra que la falta de alternativas políticas está afectando la elección presidencial en Argentina . Según su informe, entre el 12 y el 15 de este mes se registraron 1.585 casos de personas contagiadas por el virus, con un margen de error de +/- 2,4%.

Uno de los interrogantes clave en este contexto es el escenario electoral. Antes de fines de 2025, se analizaba si Alberto Ángel Milei podría conseguir la reelección en primera vuelta, sin necesidad de balotaje. Ahora, simplemente se pregunta si podrá ganar.

Uno de los cambios en comparación con la grieta anterior, que tenía a Cristina Kirchner de un lado y a Mauricio Macri del otro, es que la grieta se ha extendido hasta casi 60% con los que ven 'algo mejor' a Milei. Aquí, la incógnita es la fragmentación, ya que actualmente, el apoyo a Milei se distribuye entre un apoyo duro y aquellos que no tienen una alternativa clara.

En cuanto a la disputa por fuerza, el Peronismo le saca una leve ventaja a La Libertad Avanza (32,9% a 30,3%). Debajo se ubican: Izquierda 9,6%, PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y Ns/Nc 9,3%





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