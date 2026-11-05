Estudio BracamonteYerba diseña casa moderna en club de Buenos Aires

El Estudio BracamonteYerba proyecta una vivienda en Buenos Aires que integra techos inclinados y ladrillo. Conoce los detalles arquitectónicos de esta casa contemporánea.

El Estudio BracamonteYerba ha presentado un proyecto residencial ubicado en una localidad del club de la provincia de Buenos Aires que redefine la habitabilidad contemporánea. La vivienda se erige sobre un terreno de geometría irregular, conservando únicamente la pileta de la estructura demolida como vínculo con el pasado. Los arquitectos dirigidos por Gonzalo Yerba lograron maximizar las restricciones del lote mediante una propuesta que prioriza la iluminación natural y la integración con el entorno verde.

Implantación y flujo espacial

La decisión clave del proyecto consistió en identificar uno de los laterales del terreno como el verdadero frente de la casa. Los ambientes principales se orientan hacia el norte, lo que garantiza una conexión directa con el jardín y optimiza el ingreso de luz solar. Esta orientación estratégica permite que el interior y el exterior se fusionen visual y funcionalmente durante todo el día.

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El acceso desde la vía pública se realiza a través de una galería semicubierta que ofrece protección y sirve como espacio de transición. Este recorrido gradual introduce al visitante en el lenguaje arquitectónico de la vivienda antes de ingresar a los espacios privados. La galería actúa como un umbral protagonista que establece el tono de la experiencia residencial desde el primer instante.

Estructura y materiales de construcción

La cubierta de la vivienda se define mediante un techo a dos aguas elaborado con chapa prepintada blanca. Esta decisión estructural no solo cumple una función estética, sino que también determina la volumetría interna de los espacios. Cada pendiente cumple un propósito específico: en un extremo prolonga el techo para crear el marco del acceso, mientras que en el otro gana altura para alojar los sectores de servicio en la planta alta.

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Gonzalo Yerba explica que el techo a dos aguas funciona como la gran herramienta de síntesis formal y espacial del proyecto. La manipulación de las pendientes permite alterar las escalas de los espacios sin perder la conexión entre ellos. Este enfoque demuestra que la cubierta puede ser mucho más que un simple elemento de cierre, convirtiéndose en un elemento generador de calidad habitacional.

El ladrillo común a la vista complementa la cubierta moderna, aportando textura y calidez al conjunto. Este material evoca la arquitectura tradicional bonaerense y contrasta con la impronta contemporánea de la chapa blanca. La combinación de ambos materiales configura un carácter particular que equilibra la tradición y la innovación en la fachada de la casa.

Interiores y funcionalidad diaria

La planta baja integra el estar, el comedor y la cocina en un ambiente continuo diseñado para compartir momentos del día. La galería lateral establece una transición natural hacia el jardín, donde se ubica una parrilla para reuniones familiares. La cocina se integra a esta dinámica, permitiendo que cocinar, comer y socializar ocurran en un mismo ámbito fluido y funcional.

Los dormitorios de la planta alta, incluyendo el principal con baño privado, orientan sus vistas hacia el paisaje lateral. Un escritorio y un baño general completan este nivel, manteniendo la lógica de conexión con el exterior establecida en la planta baja. El diseño busca crear rincones para desconectar y espacios amplios para compartir, adaptándose a las necesidades diarias de los habitantes.

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El resultado final conjuga la búsqueda experimental del estudio con la identidad de los dueños de casa. Gonzalo Yerba destaca que seleccionaron gran parte del mobiliario codo a codo con los propietarios para transmitir el espíritu deseado. La vivienda demuestra que es posible crear espacios únicos respetando las limitaciones del terreno y las necesidades de sus residentes.