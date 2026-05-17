Estudio bonaerense: Paridad electoral entre libertarios y peronismo, preocupación por la economía y la pelea electoral

El último estudio bonaerense de la consultora Trends evalúa la coyuntura política y económica en la provincia, destacando la paridad electoral entre los libertarios y el peronismo. Según el sondeo, los sentimientos negativos predominan sobre los positivos, y la pelea electoral empata entre PJ y LLA, y entre Massa y Santilli en caso de PASO. Además, se presentan los candidatos afines por espacio, lo que genera una paridad de 35% a 35% entre peronistas y libertarios. En el caso del PJ, se suman los números de Massa y sus candidatos afines, mientras que en el caso de LLA, se agregan los números de Santilli y sus candidatos afines. La situación electoral en la provincia de Buenos Aires se presenta como atractiva para la previa, pero difícilmente se dará en la realidad el año próximo.

El último estudio bonaerense de la consultora Trends evalúa la coyuntura política y económica en la provincia, destacando la paridad electoral entre los libertarios y el peronismo.

Según el sondeo, los sentimientos negativos predominan sobre los positivos, y la pelea electoral empata entre PJ y LLA, y entre Massa y Santilli en caso de PASO. Además, se presentan los candidatos afines por espacio, lo que genera una paridad de 35% a 35% entre peronistas y libertarios.

En el caso del PJ, se suman los números de Massa y sus candidatos afines, mientras que en el caso de LLA, se agregan los números de Santilli y sus candidatos afines. La situación electoral en la provincia de Buenos Aires se presenta como atractiva para la previa, pero difícilmente se dará en la realidad el año próximo





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