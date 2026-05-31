Estudiantes y Rosario Central se reencuentran en la Copa Argentina mientras el rugby y el motor brillan en la agenda deportiva

Los clásicos del fútbol argentino vuelven a llover en la Copa Argentina, los Pumas 7s se acercan al título del Seven de Valladolid y la velocidad de MotoGP y el Giro de Italia marcan la jornada deportiva del país.

Los históricos rivales Estudiantes de La Plata y Rosario Central volverán a medirse en la próxima ronda de la Copa Argentina , una confrontación que revive el polémico episodio del pasillo en el que el capitán del Pincha dio la espalda al equipo canalla.

Este encuentro, programado para la segunda mitad del torneo, promete ser mucho más que una simple cara a cara; los aficionados de ambos clubes esperan revivir la intensidad de los clásicos habituales, mientras que los directivos buscan dejar atrás el mal rato que se vivió en la cancha hace unos meses. Ambos equipos, que han mostrado un buen nivel en la competición, llegan al duelo con la mirada puesta en el pase a la siguiente fase y con la necesidad de demostrar que pueden superar los incidentes que empañaron su último enfrentamiento.

En otro plano del deporte argentino, el equipo de rugby seiscientos, Los Pumas 7s, anotó una victoria contundente 21-19 sobre Francia en el Seven de Valladolid, asegurando su puesto en la final del torneo. El triunfo fue impulsado por la actuación de Marcos Moneta, quien, bajo la atenta mirada del entrenador Luciano González Rizzoni, lideró la ofensiva con rapidez y precisión.

Ahora los sudamericanos se preparan para enfrentar a Sudáfrica en una final que definirá al campeón del certamen, mientras que el público mundial sigue de cerca la emocionante disputa entre dos potencias del rugby rápido. En el mundo del motor, la jornada de hoy estuvo marcada por la velocidad de Raúl Fernández, quien se adjudicó la victoria en la sprint de Mugello, primera prueba del fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP.

La carrera principal, que se disputará más tarde, reunirá a los mejores pilotos del calendario, entre ellos los campeones del mundo y los jóvenes promesas. Por otro lado, en el ciclismo, el danés Jonas Vingegaard, del equipo Team Jumbo‑Visma, conquistó la penúltima etapa del Giro de Italia, consolidando su posición como favorito para ganar una de las tres grandes vueltas del año, que concluirá este domingo.

Estas hazañas demuestran la gran variedad de disciplinas deportivas que siguen capturando la atención del público argentino y latinoamericano, reforzando la pasión nacional por el deporte en sus múltiples expresiones





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