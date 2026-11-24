El ranking Conmebol define la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Estudiantes gana si vence a Palmeiras, mientras Boca y River necesitan puntos en 2027.

El futuro de varios clubes sudamericanos en el Mundial de Clubes 2029 está por definirse a través del ranking histórico de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En este contexto, Estudiantes de La Plata tiene la oportunidad de asegurar su clasificación inmediata al derrotar a Palmeiras en la final programada para el sábado en el Estadio Centenario de Montevideo. Por su parte, Boca Juniors y River Plate deben planificar una estrategia de recuperación de puntos en los certámenes de 2027 para mejorar su posición en la tabla.

Claves del ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

La Confederación Conmebol utiliza exclusivamente el desempeño en la Copa Libertadores para calcular el puntaje de cada institución, dejando fuera de esta ecuación a la Copa Sudamericana. El torneo mundialista se disputará entre junio y julio de 2029, manteniendo el formato de 2025 con 20 participantes. Cuatro cupos sudamericanos están reservados automáticamente para los campeones de las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. Los otros dos boletos se otorgarán mediante el ranking a equipos que no hayan ganado la Libertadores en ese período, siempre que provengan de países con menos de dos clasificados directos.

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Posición actual de Estudiantes y su final contra Palmeiras

Estudiantes de La Plata lidera su búsqueda de clasificación al ocupar el tercer lugar en el escalafón con 62 puntos. Si el equipo pincha gana la final del sábado ante Palmeiras, asegurará su participación en el certamen ecuménico. El elenco paulista, segundo con 85 puntos, ya tiene garantizada su plaza. Flamengo encabeza la tabla con 86 puntos y también está clasificado. El ganador de esta final quedará fuera de la incertidumbre inmediata, independientemente de si superan o no al rival.

Desafíos de Boca Juniors y River Plate en el escalafón

Boca Juniors se encuentra en una situación más compleja, con 61 puntos en el ranking, lo que no garantiza su clasificación automática a la fase de grupos para 2027. River Plate tiene 40 puntos y ya asegura tres unidades adicionales por su participación en la fase de grupos de 2027. Ambos clubes deberán sumar fuertes en el Torneo Clausura o en la Libertadores de 2027 para mejorar su posición. La diferencia de puntos respecto a los líderes exige una racha de victorias consecutivas para cerrar brechas significativas.

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Impacto en otros equipos y próximos pasos

Otras instituciones como el Barcelona de Guayaquil y Colo-Colo también dependen de resultados concretos. El equipo ecuatoriano tiene 35 puntos y podría mejorar si gana el Clausura. Colo-Colo, con 27 puntos, debe ganar el Clausura o depender de que Estudiantes venza a Palmeiras y otro equipo local gane el torneo local. Estos mecanismos reflejan la alta competitividad del fútbol sudamericano y la necesidad de mantener la consistencia en las copas continentales para asegurar presencia global.

Participantes confirmados fuera de Sudamérica

Además de los representantes sudamericanos, se han confirmado equipos de otras confederaciones. El Paris Saint-Germain, Pyramids, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli, Cruz Azul y Toluca ya tienen su lugar asegurado. Estos equipos provienen de ganadores recientes de la Champions League africana, asiática y la Copa de Campeones de la Concacaf. La presencia de estos clubes refuerza la categoría del torneo y aumenta la exigencia para los equipos sudamericanos que buscan destacar en el escenario internacional.