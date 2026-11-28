Palmeiras venció a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores con gol de Ramón Sosa. Guido Carrillo tuvo la oportunidad de empatar pero el portero Carlos Miguel detuvo su disparo.

Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores tras imponerse 1-0 a Estudiantes en la final disputada en el estadio Centenario. El único tanto del partido fue anotado por el mediocampista argentino Ramón Sosa, quien permitió al equipo brasileño levantar la copa más importante de América. El triunfo consolida el dominio reciente del club de São Paulo en el panorama continental y cierra una campaña dominada por la solidez defensiva y la eficacia ofensiva.

La definición del título se selló en un ambiente de gran tensión donde cada jugada tuvo un impacto determinante en el resultado final. Estudiantes, liderado por su capitán Guido Carrillo, buscó desesperadamente el empate en los minutos finales, pero la defensa de Palmeiras resistió los embates pinchas con disciplina táctica y reacción rápida de su portero.

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El gol decisivo de Ramón Sosa define el marcador

El gol que abrió el marcador y definió el campeón llegó a los siete minutos del segundo tiempo de la confrontación. Ramón Sosa ejecutó una jugada magistral que dejó atrás su etapa en Gimnasia para amargar a Estudiantes en el momento más crucial de la final. Su disparo dejó sin opciones al portero rival y situó al Verdao con una ventaja difícil de igualar ante la presión constante del equipo local.

Este tanto transformó la dinámica del partido, obligando a Estudiantes a arriesgar su estructura defensiva para buscar la reacción. La diferencia de un gol se convirtió en la barrera insalvable que separó a ambos clubes, dando paso a una tensa disputa por mantener la posesión y recuperar el balón en las fases finales del encuentro.

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Guido Carrillo y la acrobacia aérea frustrada

La oportunidad más clara de Estudiantes para empatar el partido se presentó apenas cuatro minutos después del gol de Sosa. Guido Carrillo se encontró en una posición privilegiada dentro del área del Verdao, recibiendo un balón aéreo mientras daba la espalda al arco rival. Su habilidad técnica le permitió controlar el esférico con el pecho para preparar una acción espectacular.

Carrillo ejecutó una chilena o pirueta dentro del área que tenía como destino el rincón de la portería. Este movimiento acrobático demostró la necesidad urgente del Pincha de alterar el marcador y cambiar el curso de la final. La calidad del remate puso en jaque la concentración del portero, quien tuvo que reaccionar con instinto puro para salvar el empate.

Carlos Miguel detiene la chilena y sufre un golpe

El arquero de Palmeiras, Carlos Miguel, realizó una parada espectacular para negarle el gol a Estudiantes y asegurar la victoria para su equipo. Se estiró junto al palo derecho y extendió su cuerpo al máximo para interceptar el balón. Utilizó su mano para desviar la pelota que iba dirigida hacia la red, evitando que Carrillo pudiera celebrar un empate que parecía inevitable.

El impacto del vuelo dejó al guardameta tirado en el césped, agarrándose el cuerpo por el duro choque contra el suelo. Esta escena refleja el costo físico de mantener una ventaja tan pequeña contra un equipo ofensivo como Estudiantes. La reacción de Carlos Miguel fue fundamental para preservar la diferencia de un gol en un partido de alta intensidad.

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Tarjetas amarillas y el cierre del partido

Además de la parada decisiva, el portero Carlos Miguel y el defensa Rojo fueron amonestados con tarjetas amarillas durante el transcurso del partido. Las amonestaciones provinieron de un cruce intenso sin balón, lo que evidenció la fricción táctica que caracterizó a la final. Estas decisiones arbitrales añadieron otro nivel de presión psicológica a los jugadores brasileños.

El estadio Centenario fue testigo del sufrimiento de los hinchas de Estudiantes, quienes lamentaron cada oportunidad fallada en los momentos finales. A pesar de la presión continua y las ocasiones generadas, el equipo no pudo revertir la desventaja. Palmeiras cerró el partido con la satisfacción del título obtenido, consolidando su estatus como el mejor equipo de la temporada continental.