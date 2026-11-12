Estudiantes vs Independiente Rivadavia: horario, TV y previa de la Supercopa Argentina 2026

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia juegan el jueves 12 de noviembre en Córdoba la final de la Supercopa Argentina 2026, a partido único.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan este jueves 12 de noviembre en la final de la Supercopa Argentina 2026. El partido, a partido único, se disputará en el estadio Julio César Villagra, conocido como Gigante de Alberdi, en la ciudad de Córdoba, con inicio previsto a las 20 hora argentina.

El Pincha llega como campeón del Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina es el ganador de la Copa Argentina, una conquista que el club describe como histórica. El duelo define un nuevo título antes del compromiso de Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

Also read Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina en Córdoba: hora, TV y formaciones

Formaciones, dirigentes y claves del encuentro

El equipo de Estudiantes será dirigido por Alexander Medina, apodado el Cacique, mientras que Independiente Rivadavia tendrá como entrenador a Alfredo Berti, conocido como el Loco. Ambos técnicos dieron a conocer sus once titulares antes del inicio de la cobertura en vivo.

La final se juega en un formato de partido único, lo que significa que no habrá revancha y el ganador se queda con el trofeo al término de los noventa minutos reglamentarios. Esa característica obliga a los dos equipos a asumir riesgos desde el primer momento, según el análisis de la cobertura de ESPN.

Advertisement

Minuto a minuto: las primeras acciones del partido

La transmisión de ESPN registró varias situaciones de peligro en el arranque. Luis Sequeira, de Independiente Rivadavia, remató con la derecha muy escorado desde el sector derecho, y el arquero detuvo la pelota junto al sector derecho del arco tras una asistencia de Matías Fernández.

Guido Carrillo, de Estudiantes de La Plata, intentó desde el sector izquierdo dentro del área con la derecha, pero el remate fue atajado por abajo a la izquierda, tras una asistencia de Baltasar Rodríguez con un pase de cabeza. Posteriormente, Fabricio Pérez probó desde el centro del área con la derecha, aunque su disparo fue rechazado tras un pase de Guido Carrillo.

Impacto para los hinchas y próximos pasos

Para los seguidores, el partido podrá verse en vivo por ESPN Premium, y también estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium. La cobertura en vivo permite seguir el desarrollo jugada a jugada desde la transmisión oficial y desde la plataforma digital.

Después de la final de la Supercopa Argentina, Estudiantes de La Plata tendrá un compromiso de alto nivel con la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El resultado de este jueves 12 de noviembre dejará al campeón de la Supercopa Argentina 2026 con un título más en su historial reciente.