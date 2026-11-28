Estudiantes de La Plata medirá sus fuerzas ante Gimnasia y Esgrima por los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto xeneize persigue la quíntuple corona.

Estudiantes de La Plata se prepara para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo en un duelo clave por los cuartos de final del Torneo Clausura. El plantel xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, busca consolidar un año histórico persiguiendo la conquista de la quíntuple corona en el fútbol argentino.

La ambición de la quíntuple corona

El equipo de Estudiantes atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada actual, con el peso de un historial de éxitos que lo posiciona como candidato natural a repetir hazañas. Tras haber sido campeón de la Liga y de la Copa Sudamericana, el cuadro mantiene viva la posibilidad matemática y deportiva de cerrar la calendaria obteniendo tres títulos más en menos de un año.

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La meta es clara y ambiciosa: conseguir una quíntuple corona, una marca poco habitual en el fútbol argentino que requeriría sumar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones durante el transcurso de la presente gestión deportiva. Este desafío sirve como una nueva prueba para verificar la profundidad del plantel y su capacidad de respuesta ante una carga competitiva intensa.

El rendimiento del rival Lobo

El oponente, Gimnasia y Esgrima La Plata, llega con la moral alta tras una campaña regular destacada que lo consolidó como uno de los equipos más estables del certamen. El Lobo finalizó quinto en la tabla anual acumulando 57 puntos, una cifra que refleja su consistencia a lo largo de todos los torneos disputados bajo la conducción de Ariel Pereyra.

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Dentro de su zona específica, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra terminó tercero en la Zona B con 31 unidades, asegurando así su pase a esta instancia eliminatoria. Su camino de clasificación se selló mediante una contundente victoria por 4-2 en la ronda anterior, demostrando su capacidad ofensiva y resiliencia cuando más se requirió para garantizar la continuidad en el torneo.

Convocados y alineaciones esperadas

La estructura técnica de Estudiantes ha organizado su grupo para afrontar una semana exigente que incluye, además del partido dominical, la disputa de la final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles. Esta dualidad de compromisos obliga a un manejo riguroso de las cargas físicas, manteniendo el foco en ambos frentes competitivos simultáneamente.

Se espera que la formación titular xeneiza mantenga la base que ha dado frutos recientes, con figuras clave como Álvaro Montero en la portería; la línea defensiva compuesta por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; y el mediocampo liderado por Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Santiago Ascacíbar.

En la fase final del partido, el ataque xeneize se apoyará en la creatividad de Tomás Aranda y Sebastián Villa, con Miguel Merentiel como referencia ofensiva. Por su parte, el Lobo proyecta una alineación con Nelson Insfrán entre los palos, una defensa que incluye a Germán Conti y Enzo Martínez, y un mediocampo donde Ignacio Fernández y Lucas Janson tendrán un rol fundamental.

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Impacto en el contexto futbolístico

Este encuentro representa mucho más que una simple eliminatoria deportiva; es un test de resistencia para dos de los equipos más regulares de la temporada. La capacidad de Estudiantes para mantener el ritmo de juego en un contexto de quíntuple corona definirá gran parte de su legado histórico este año.

Para Gimnasia, la oportunidad es vital para demostrar que su posición quinta en la tabla anual se sustenta en un planteo capaz de vencer a los grandes. La gestión de Ariel Pereyra frente a un rival con el estatus y la plantilla de Estudiantes definirá si el equipo puede sorprender o si el peso de la historia juega a favor del xeneize.

La fecha dominical quedará registrada como un punto de inflexión en la carrera por los títulos restantes. Cada gol anotado y cada punto disputado contribuye directamente a la consolidación de la racha de victorias y a la confirmación de la superioridad deportiva que ambos conjuntos han mostrado durante el año.