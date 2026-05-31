Estudiantes vence a Rosario Central 1-0 en un intenso partido de Copa Argentina con varias amonestaciones

Resumen del partido entre Estudiantes y Rosario Central por la Copa Argentina, con gol de Guido Carrillo y tarjetas amarillas para Franco Ibarra y otros jugadores. El árbitro Leandro Rey Hilfer dirigió un encuentro marcado por la tensión y la competitividad.

En un encuentro correspondiente a la Copa Argentina , Estudiantes y Rosario Central se ven las caras en un partido marcado por la intensidad y las acciones defensivas.

El equipo local, Estudiantes, logró abrir el marcador en los primeros minutos del juego gracias a un tanto de Guido Carrillo al minuto 4 del primer tiempo, lo que le permitió tomar la ventaja y manejar el ritmo del partido. A partir de ese momento, ambos equipos buscaron controlar el mediocampo y generar oportunidades de gol, pero las defensas se mostraron sólidas, limitando las llegadas claras.

El árbitro del encuentro, Leandro Rey Hilfer, tuvo una labor protagónica en el desarrollo del juego, amonestando a varios jugadores. Entre las tarjetas amarillas más notorias se encuentra la mostrada a Franco Ibarra, quien recibió su tercera amonestación en el partido, sumándose a otras dos anteriores que también fueron para jugadores de ambos equipos.

Estas decisiones arbitrales generaron cierta tensión en el campo y en las tribunas, ya que muchas de las faltas se produjeron en zonas de riesgo y en momentos clave del partido. Las estadísticas del juego reflejan un dominio alternado: en los primeros minutos, Estudiantes aprovechó su oportunidad y se puso en ventaja, pero con el correr de los minutos, Rosario Central fue ganando terreno en el mediocampo y estuvo cerca de igualar el marcador en varias ocasiones.

La posesión del balón se distribuyó de manera equilibrada, con un ligero predominio de Rosario Central en la segunda mitad, aunque la eficacia ofensiva de Estudiantes en el comienzo resultó determinante hasta el momento. El partido se jugó en el estadio de Estudiantes, con una atmósfera caldeada por el contexto de la Copa Argentina, una competición que suele ofrecer momentos de alta emoción y donde cualquier equipo puede dar la sorpresa.

La presión por avanzar a la siguiente fase se hizo evidente, especialmente en el complemento, donde ambos entrenadores realizaron cambios tácticos para refrescar sus líneas y buscar el gol que modificara el resultado. Rosario Central, con la necesidad de empatar, adelantó sus líneas, mientras que Estudiantes optó por replegarse y defender su ventaja con contragolpes rápidos. Las intervenciones de los arqueros fueron clave para mantener el marcador sin modificaciones hasta los últimos minutos del partido.

La respuesta de los fanáticos en las gradas también fue un factor importante, generando un ambiente de final que se extendió más allá de las noventa reglamentarias. En definitiva, el 1-0 parcial en la recta final del encuentro dejó todo por definirse hasta el último suspiro, con la expectativa de si Rosario Central logrará la equalización o si Estudiantes podrá conservar su ventaja y avanzar de fase.

La tarjeta amarilla a Franco Ibarra, como símbolo de la intensidad del juego, refleja la competitividad y el tesón puesto en cada balón dividido. Este tipo de partidos demuestran por qué la Copa Argentina es una de las competencias más apasionantes del fútbol argentino, donde la historia se escribe con cada tackle, cada atajada y cada gol que puede cambiar el destino de un equipo en la eliminatoria.

El desenlace final del partido, con un resultado que podría mantenerse o revertirse en los instantes finales, mantendrá en vilo a los hinchas de ambos clubes hasta el pitazo final





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