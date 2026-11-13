Estudiantes vence a Independiente Rivadavia y se corona en la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia en Rivadavia para ganar la Supercopa Argentina. El equipo de Córdoba celebra este título previo a la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata logró la conquista de la Supercopa Argentina al vencer 3-2 a Independiente Rivadavia en el estadio Leandro N. Alem de la ciudad de Córdoba. Este triunfo consolidó al Pincha como campeón antes de Enfrentar la instancia decisiva de la Copa Libertadores. La victoria se selló en un encuentro de alta intensidad que requirió resistencia física y claridad mental en los minutos finales.

Detalles del Golpe Final del Partido

El partido culminó con un gol milagroso en el suplementario que aseguró el triplete para Estudiantes. Edwin Cetré, quien había sido clave en la jugada del empate rival, se redimió con un cabezazo que selló la victoria. Antes de este momento, el equipo de Jorge Berti sostenía la ventaja gracias a un penal convertido y un tanto marcado por un jugador rival. La defensa local resistió con esfuerzo para mantener la posición de liderazgo hasta el pitido final.

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Desempeño Defensivo y Ofensivo Local

La capacidad defensiva del Pincha fue fundamental para resistir la embestida del rival. Los zagueros redondearon dos cruces puntuales en el área chica que salvaron al equipo de caer en los minutos decisivos. A pesar de la seguridad mostrada en el juego aéreo, la velocidad de los jugadores sintió desgaste durante el epílogo del encuentro. La concentración se mantuvo firme aunque algunas pérdidas en la salida inicial generaron situaciones de riesgo.

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Posiciones de los Actores Clave del Evento

Jorge Berti dirigió al equipo con la premisa de sostener la ventaja en los minutos finales. El capitán del cuadro cordobés demostró sacrificio en la presión alta y colaboró en las descargas de espaldas. Su frentazo letal abrió el resultado y fue parte necesaria en el segundo gol marcado por un defensor rival. La actuación del líder en la cancha fue esencial para mantener la estructura táctica ante la presión constante.

Consecuencias Inmediatas y Próximas Fases

Esta corona otorga a Estudiantes de La Plata un título adicional en su palmarés reciente. El equipo se prepara ahora con la mirada puesta en la final de la Copa Libertadores. La victoria valida la estrategia implementada durante el torneo y refuerza la confianza del plantel. Los jugadores ya han sumado una experiencia competitiva crucial antes de la próxima gran cita continental.