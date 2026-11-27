Estudiantes de distintas provincias organizan manifestaciones ante diputados que no apoyen el presupuesto universitario, ignorando fallos de la Corte Suprema.

Estudiantes de diversas provincias argentinas han coordinado una estrategia de movilización masiva para presionar a los legisladores nacionales que se nieguen a aprobar el Presupuesto Universitario. Esta iniciativa colectiva surge como respuesta directa a la falta de cumplimiento del gobierno de Javier Milei respecto a las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La organización busca asegurar los fondos destinados a la educación superior, un tema que ha generado una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y las instituciones académicas.

Coordinación Interprovincial de la Protesta

El núcleo de esta campaña se ha estructurado a través de grupos de mensajería instantánea que han logrado unir a organizaciones estudiantiles de múltiples regiones. En esta red de contacto digital participan activos tanto estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires como grupos de Jujuy y la región patagónica. La unión de estas distintas agrupaciones universitarias demuestra una solidaridad interestatal que trasciende las barreras geográficas tradicionales del país.

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Los líderes del movimiento han confirmado que están evaluando la posibilidad de instalar carpas y campamentos de protesta en los aeropuertos de las provincias. Esta táctica específica está diseñada para interceptar a los diputados provinciales y nacionales en el momento exacto de su regreso a sus circunscripciones electorales. La intención es hacer visible el reclamo en puntos de alta transitabilidad y fuerza simbólica, garantizando que la presión sea percibida directamente por los legisladores en sus bases.

Objetivos Estratégicos y Dirigentes Identificados

La estrategia de los estudiantes no es genérica, sino que se centra en figuras políticas específicas cuya postura ha sido identificada como contraria a la aprobación del presupuesto. Entre los principales blancos de la movilización se encuentra la diputada radical por Mendoza, Pamela Verasay. Su posición es considerada un obstáculo clave por los organizadores, quienes esperan que la protesta influya en su decisión de voto.

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Además de Verasay, el reclamo está dirigido abiertamente contra Yolanda Vega, legisladora por la provincia de Salta. También se ha incluido a José Luis Garrido, diputado por Santa Cruz, dentro de la lista de responsables de la parálisis legislativa. La identificación clara de estos nombres permite que la ciudadanía y los medios de comunicación sepan exactamente a quiénes está dirigida la exigencia de cumplimiento legal.

El Contexto Legal y la Resistencia del Gobierno

El conflicto no es meramente político, sino que involucra un mandato judicial explícito que ha sido ignorado por la administración actual. La Corte Suprema ya ha emitido un fallo que ordena la aprobación del presupuesto universitario, estableciendo una obligación legal que el gobierno de Milei se niega a acatar. Esta desobediencia institucional es el detonante principal que ha movilizado a la población estudiantil organizada.

La negativa del Ejecutivo Nacional a cumplir con la sentencia judicial ha escalado la gravedad del conflicto. Al mantenerse firme en su posición, el gobierno ha provocado que los estudiantes utilicen canales de presión directa y visible. La situación refleja una fractura profunda entre el cumplimiento de las leyes nacionales y la agenda económica del actual administration.

Implicancias Futuras y Próximos Pasos

Las medidas que los estudiantes están considerando van más allá de las manifestaciones tradicionales en las calles. La instalación de campamentos en infraestructura crítica como los aeropuertos provinciales representa una escalada significativa en la disputa pública. Esta acción busca forzar una respuesta inmediata de los legisladores antes de que puedan aislarse en sus provincias.

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La movilización continúa en fase de preparación, con grupos de chat actualizando constantemente la información sobre las actividades de los diputados. La solidaridad entre las provincias porteñas, jujeñas y patagónicas sugiere que la protesta puede tener una duración prolongada y una cobertura geográfica amplia. El objetivo final sigue siendo el cumplimiento estricto del fallo de la Corte Suprema y la aprobación del presupuesto requerido.