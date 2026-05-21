Estudiantes universitarios enfrentan clima de incertidumbre en la primera camada de parciales del primer cuatrimestre

Los estudiantes universitarios enfrentan una situación desafortunada en donde algunas carreras aún no han comenzado las clases y el clima de incertidumbre por los paros y demandas salariales, impacta en su cursada. La UBA ha adoptado medidas para evitar la suspensión total de clases, pero algunas cátedras presentan lecciones similares a otras facultades.

La situación se perfilaba delicada para los estudiantes universitarios debido a las movilizaciones de universidades por el conflicto con el Gobierno por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo.

Ese contexto impactaba en los estudiantes, quienes notaban clima de incertidumbre gracias a los paros y actividades en reclamo de mejoras salariales y de funcionamiento. Algunas carreras, como las de Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, aun no habían comenzado las clases debido a la situación





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