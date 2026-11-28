Estudiantes de La Plata avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026 tras ganar el Clausura 2025, enfrentando a Palmeiras.

Estudiantes de La Plata consolidó su participación en la final de la Copa Libertadores 2026 tras coronarse campeón del Torneo Clausura 2025. El club platense logró este hito en un año marcado por resultados inesperados y tensiones con la dirigencia de la AFA.

Paradoja deportiva y clasificación al Clausura 2025

La situación del Pincha durante este ciclo deportivo representó una de las trayectorias más complejas y contraintuitivas de la historia del fútbol argentino. A pesar de que el equipo mostró signos de agotamiento físico y mental en la recta final, logró asegurar la titularidad en la competencia doméstica.

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El equipo necesitaba resultados favorables en las últimas fechas, específicamente requería que Belgrano y Defensa y Justicia no ganaran sus encuentros, además de que Barracas Central no cayera ante Huracán. Esta combinación de marcadores permitió que Estudiantes accediera a los playoffs del Clausura 2025 por la ventana de clasificación.

Conflictos institucionales y gestión de Oscar Verón

El presidente Oscar Verón ha enfrentado una fuerte presión y confrontación pública con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia. Esta tensión se evidenció cuando Tapia criticó abiertamente la gestión de Verón y amenazó con las consecuencias que el año 2026 traería para la institución platense.

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El conflicto escaló cuando el presidente de Almirante Brown cuestionó a Verón, exigiendo protocolos de respeto. Esta acción provocó una respuesta inmediata de la dirigencia de Estudiantes, quien comunicó a sus socios y hinchas la firmeza en la toma de decisiones y la defensa del plan de trabajo implementado.

La figura de Alexander Medina en la cancha

Bajo la dirección técnica de Alexander Medina, Estudiantes construyó un equipo caracterizado por una alta mística y garra competitiva. El técnico uruguayo ha sabido gestionar la irregularidad del rendimiento local para potenciar el éxito internacional del club.

Medina logró que el plantel mantuviera la concentración necesaria para ganar la final de los playoffs ante Racing. Esta victoria fue crucial para desbloquear la fase continental, donde el equipo comenzó a mostrar su mejor nivel.

Impacto en la Copa Libertadores 2026

Estudiantes llegó a la instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 tras avanzar en las fases previas. El equipo enfrenta a Palmeiras en la final, buscando ampliar el palmarés continental de los clubes argentinos.

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La clasificación del Pincha también tiene implicancias directas para Barracas Central, club vinculado a Chiqui Tapia. Al no poder ocupar el cupo adicional para Argentina por ser un club de la Ciudad de Buenos Aires, este lugar será ocupado por el equipo ubicado en la posición 12 de la tabla.