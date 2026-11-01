Estudiantes remonta 0-3 ante Instituto y espera la Copa Libertadores 2027

Estudiantes de La Plata remontó una caída 0-3 ante Instituto, líder del Clausura. La victoria no basta para la clasificación local, pero renueva las esperanzas en la Copa Libertadores 2027.

En un encuentro marcado por la dramaticidad y el rebote emocional, Estudiantes de La Plata logró una remontada extraordinaria ante Instituto, el puntero de la zona A del torneo Clausura. El equipo de Juan Sebastián Verón logró levantar un marcador desfavorable de 0-3, incluso jugando con un hombre menos, para igualar en 3-3 y mostrar una personalidad que podría ser clave para su sueño de ganar la Copa Libertadores el 28 de noviembre.

Aunque esta victoria local no otorga garantías de clasificación a los playoffs del torneo Clausura, ya que el Pincha quedó casi condicionado a ser campeón en Uruguay para disputar la fase final, el impacto psicológico es innegable. El plantel, que también debía vencer para aspirar al último cupo de la tabla anual rumbo a la Copa Sudamericana, demostró una resistencia que mantiene viva la ilusión de conquistar el quinto trofeo subcontinental.

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El papel de Muslera y la pasión de la hinchada

La escena comenzó con una señal de optimismo que se vio interrumpida apenas en el tercer minuto de juego. A pesar de que Instituto aprovechó un error de Fernando Muslera para abrir el marcador a través del delantero Facundo Suárez, la ovación hacia el arquero uruguayo no cesó. La hinchada, lejos de alejarse, hizo más efusiva su aclamación, reconociendo al héroe del maracanazo que desvió tres penales contra Flamengo para llegar a la final.

Los cantos de la tribuna incluyeron frases directas como la de que Estudiantes traería la copa a la Argentina, diferenciándose de los resultados de su clásico rival, Boca Juniors. Esta obsesión por el triunfo sudamericano se convirtió en el motor que sostuvo al equipo incluso cuando la situación en el terreno de juego se tornaba hostil y la confianza parecía desvanecerse ante la presión de un rival directo.

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Arbitraje controvertido y la expulsión de Núñez

Instituto, considerado el mejor equipo del Clausura hasta la fecha, aprovechó además de la defensa local, un arbitraje cuestionado por Hernán Mastrángelo. El árbitro principal y el VAR a cargo de Fernando Echenique fueron criticados por no cobrar faltas claras. Específicamente, se omitieron retos innecesarios que debieron ser sancionados con penales, mientras se priorizaron amonestaciones que interrumpieron el flujo del juego sin justificación técnica clara.

Una decisión clave fue la no expulsión de Ezequiel Piovi tras una plancha en el aire contra Giuliano Cerato. Por el contrario, Santiago Núñez recibió una amonestación evitable que resultó fatal, ya que poco después acumuló una segunda tarjeta roja. Esto dejó a Estudiantes con diez jugadores durante cuarenta minutos, una desventaja numérica que parece haber sido decisiva en el desarrollo de los acontecimientos.

La reacción en el segundo tiempo y el futuro en Uruguay

Tras recibir el tercer gol a los siete minutos, cuando Jhon Córdoba aprovechó el descuido de Muslera en el primer palo, el partido parecía sentenciado. Sin embargo, el equipo local mostró una capacidad de respuesta impresionante. La igualdad comenzó a gestarse a los trece minutos con un cabezazo de Guido Carrillo y se consolidó a los veinte con un tiro libre ejecutado impecablemente por Tiago Palacios.

La igualdad definitiva llegó a falta de cuatro minutos, gracias a Facundo Pérez, con asistencia de Edwin Cetré, ambos ingresados recientemente al campo de juego. Aunque Marcos Rojo estaba inhabilitado para jugar, su influencia táctica fue importante. Esta noche épica, que no sirvió para mejorar la posición local, sí inyecta una confianza vital para el compromiso en el estadio Centenario de Montevideo contra Palmeiras, donde el sueño de la Libertadores sigue latente.