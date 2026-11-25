Estudiantes de La Plata avanza en su preparación para la final contra Palmeiras en Montevideo, con Joaquín Correa sanado y la visita especial de los exjugadores de 2009.

Estudiantes de La Plata ha intensificado sus últimos ajustes de preparación para enfrentar a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores, un duelo histórico que se disputará este sábado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El club burgés ha comenzado a resolver los detalles tácticos y logísticos cruciales para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita máxima del fútbol continental sudamericano.

Recuperación de Joaquín Correa

Una de las noticias más alentadoras para la dirección técnica es el retorno a la actividad completa de Joaquín Correa, delantero clave del equipo. Alexander Medina ya puede contar con la disponibilidad de 'El Tucu' para el partido del sábado, ya que el futbolista ha superado satisfactoriamente una lesión muscular de grado dos que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas.

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Correa disputó su último encuentro anteriormente en el empate frente a Talleres, el cual determinó el cierre de la participación de Estudiantes en la fase de grupos del Torneo Clausura. Este descanso forzado, aunque inicialmente preocupante, terminó funcionando como un período de recuperación efectiva que permite ahora al DT incluirlo en sus proyecciones ofensivas.

El entrenador aún no ha confirmado definitivamente la alineación titular, ya que sigue probando distintas variantes estratégicas. Sin embargo, tener a un delantero de la calidad de Correa en el grupo amplía significativamente las opciones tácticas y la profundidad del equipo en momentos de alta intensidad competitiva.

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Conexión con la gloria de 2009

El plantel actual ha tomado la decisión simbólica de invitar a los exjugadores que formaron parte del equipo histórico campeón de la Copa Libertadores en 2009. Este grupo de leyendas viajará junto con las familias de los futbolistas actuales el viernes hacia Montevideo para unirse a la concentración en Uruguay, buscando inyectar mística y tradición al grupo.

La presencia de los ídolos del pasado tiene como objetivo fortalecer la identidad ganadora del conjunto burgés. Estudiantes busca conquistar su quinta estrella continental, un logro que lo coloca en el olimpo del fútbol sudamericano, y contar con el respaldo de quienes ya alzaron el trofeo en el estadio Monumental de Buenos Aires resulta un激励 poderoso.

Los exchampions viajan para compartir la experiencia y el entorno de la concentración, sirviendo como un vínculo emocional entre el éxito histórico y la aspiración actual. Esta medida refuerza el sentido de pertenencia y la herencia deportiva que caracteriza a la institución al enfrentarse a desafíos de esta magnitud.

Logística y desafíos ante Palmeiras

La rutina de preparación finalizará en City Bell con una sesión de entrenamiento matutina, seguida de un almuerzo y un breve descanso. Posteriormente, el equipo emprendió su viaje hacia Uruguay para iniciar oficialmente la concentración en el territorio vecino antes del duelo decisivo en el Centenario.

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En el lado opuesto, Palmeiras llega a la final con una ventaja significativa en términos de rodaje competitivo. Los brasileños han mantenido un ritmo de juego constante, lo que representa un desafío físico y táctico importante para Estudiantes, que ha tenido más pausas en su calendario reciente.

A pesar de la diferencia en la continuidad de juego, los jugadores de Estudiantes muestran una ilusión renovada. El ambiente dentro del vestuario está cargado de determinación, con la expectativa de escribir una nueva página gloriosa en la historia del club y superar las dificultades del rival paulista.

Conclusión de la preparación

Los últimos detalles están siendo pulidos mientras el equipo se adapta al contexto del torneo en tierras uruguayas. La combinación de la recuperación de figuras estelares, el apoyo de la historia del club y la necesidad de responder al ritmo del rival define el enfoque final de este sábado crucial en Montevideo.