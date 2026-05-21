Estudiantes perdió en el Maracaná ante Flamengo, clasificar al Pincha será en la última fecha

El Pincha jugó un partido muy bien, incluso mejor que en la ida de cuartos de final de la pasada edición. La victoria le daba al Mengao la clasificación en el Grupo 3 de la Copa CONMEBOL, donde ya espera la resolución del duelo suspendido entre DIM y Flamengo.

Estudiantes perdió 1-0 en el Maracaná ante Flamengo y la clasificación se decidirá en la última fecha. El Pincha jugó un partido muy bien, incluso mejor que en la ida de cuartos de final de la pasada edición.

Con planteo ambicioso, no tuvo más que igualar al campeón local, la más clara una cabezazo de González Pírez que se fue apenas por encima del travesaño. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer en torno al arquero uruguayo Muslera, que hizo un fallo al despejar con sus pies en lugar de con las manos. En el minuto 30', M uslera falló otra vez, siendo protagonista en un gol de Pedro que definía el partido y costaba la derrota





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