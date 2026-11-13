Estudiantes moviliza 121 microondas a Montevideo para la final de la Copa Libertadores

Estudiantes organiza la mayor caravana de su historia con 121 microondas hacia Uruguay para apoyar al equipo en la final contra Palmeiras, agotando todas las unidades disponibles.

Estudiantes de La Plata ha confirmado la organización de una movilización masiva y sin precedentes hacia Montevideo para enfrentar a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Esta histórica caravana cuenta con 121 microondas destinados a transportar a la afición desde la localidad de 7 y 50 hasta el estadio Centenario en Uruguay.

Logística del transporte y costos subsidiados

La institución puso a disposición de sus socios un servicio de transporte especializado con un costo de 50.000 pesos. Este precio representa un apoyo significativo, ya que cubre solo el 30% del valor real, dejando que el 70% del costo sea subsidiado por el club. La demanda de estos traslados superó todas las expectativas iniciales, agotándose la totalidad de las unidades asignadas directamente por la organización deportiva.

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Además de los microondas corporativos, se sumaron las unidades gestionadas por diversas filiales y agrupaciones hinchas. Esta colaboración complementaria permitió alcanzar la cifra total de 121 vehículos. El club celebró este hito comunicando que se trata del movimiento de apoyo más importante registrado en los 121 años de historia de la entidad.

Orgullo deportivo y objetivos claros

El entrenador del equipo, Medina, expresó su satisfacción tras la reciente conquista de la Supercopa Argentina. En esa definición, el elenco pincha venció 3-2 a Independiente Rivadavia durante el alargue del encuentro. A pesar de la alegría por sumar una nueva estrella al palmarés local, Medina aclaró que el objetivo supremo sigue siendo el título continental.

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Medina fue enfático al señalar que, si bien la victoria en la Supercopa genera gran disfrute, el máximo propósito del club es lograr la quinta estrella de América. Este contexto de orgullo institucional prepara el escenario para una de las jornadas más importantes en la historia reciente del fútbol argentino, donde la representación de hinchas será clave.

Detalles del partido y reglamento

El duelo decisivo contra Palmeiras dará comienzo a las 17.00 horas en el estadio Centenario. El reglamento establece que, en caso de mantenerse la igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se disputará un alargue de 30 minutos. Si el empate persiste al final de la prórroga, el campeón se definirá mediante la ejecución de tiros penales.

La logística actual garantiza que una cantidad récord de aficionados esté presente en el estadio uruguayo. Esta masiva movilización busca crear una atmósfera de aliento sin precedentes para el elenco de Estudiantes en su intento de coronarse campeón de la máxima competición de clubes en Sudamérica.