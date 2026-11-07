Estudiantes empata con Talleres y apunta a la final de la Copa Libertadores 2027

Estudiantes de La Plata cerró el Clausura con un empate 1-1 ante Talleres. El Pincha terminó décimo en la Anual y espera un cupo para la Sudamericana mientras se enfoca en Palmeiras.

Estudiantes de La Plata cerró su participación en el torneo Clausura con un empate 1-1 ante Talleres en el estadio Córdoba. Este resultado consolida la décima posición del equipo en la Tabla Anual, asegurando un lugar entre los conjuntos no clasificados a los playoffs locales. El equipo, dirigido por Alexander Medina, ya había perdido toda expectativa de ingresar a las siguientes fases del campeonato nacional.

Resultado del Clausura y Clasificación Anual

El empate permitió al Pincha mantenerse décimo en la clasificación general, situándose por encima de Barracas Central y Defensa y Justicia gracias a la diferencia de goles. Esta posición no garantiza la clasificación directa a torneos internacionales, pero mantiene la esperanza de acceder a la Copa Sudamericana si se libera algún cupo debido a las clasificaciones de otros equipos o decisiones administrativas.

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El partido enfrentó a un Estudiantes que ya no tenía nada que jugar en el torneo local contra un Talleres que buscó mantener su propia competitividad. El resultado final refleja un encuentro donde ambos conjuntos compartieron puntos, permitiendo al equipo de la ciudad de La Plata desviar todas sus energías hacia su objetivo principal del año.

Enfoque Exclusivo en la Final de Libertadores

Con el Clausura concluido, la atención del director técnico Alexander Medina y su plantilla se volca íntegramente hacia la final de la Copa Libertadores. El próximo desafío crucial se programó para el 28 de noviembre, cuando Estudiantes se enfrentará al club brasileño Palmeiras en el duelo decisivo por el título continental.

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La victoria en esa final no solo otorgaría el trofeo, sino que también aseguraría la participación en la edición de 2027 de la máxima competición de clubes de Sudamérica. Incluso sin ganar la final, la décima posición en la Anual sigue siendo la vía indirecta para intentar obtener una plaza internacional a través de cupos liberados.

Desempeño Discreto y Goles del Encuentro

La actuación del León no fue brillante durante el partido jugado en el estadio Córdoba. El equipo protagonizó un encuentro discreto, con pocas situaciones de peligro real y falta de profundidad ofensiva sostenida. Estudiantes tuvo momentos de control del balón, pero no logró imponer sus condiciones de juego de manera definitiva durante los noventa minutos.

El único gol del partido para Talleres fue marcado por Alexandro Maidana a los 10 minutos del segundo tiempo. El tanto surgió tras un contragolpe donde Emiliano Chiavassa asistió con un centro al área para que Maidana rematara de cabeza al centro de la portería. Este resultado dejó el marcador final en 1-1, validando el empate para ambos clubes.

Detalles Tácticos y Cambios Importantes

El encuentro registró diversos cambios estratégicos que afectaron el desarrollo del juego. En Estudiantes, Joaquín Correa salió del campo debido a una lesión, siendo reemplazado por Edwuin Cetré. Otros sustitutos incluyeron a Bautista Kociubinski por Alexis Castro, Fabricio Pérez por Eros Mancuso y Baltasar Rodríguez por Tiago Palacios.

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Por parte de Talleres, se produjeron cambios similares para intentar revertir o mantener la igualdad. Agustín Álvarez Álvarez entró por Mateo Cáceres, Valentín Dávila sustituyó a Mateo Cáceres en otra etapa y Lautaro Ortíz ingresó para reemplazar a uno de los jugadores titulares. Estos ajustes reflejaron la intensidad del partido en la segunda mitad.

Consecuencias y Próximos Pasos

El empate significó que Estudiantes despida oficialmente el torneo local con un punto adicional en su haber. Este resultado permite al club enfocar todos sus recursos y preparaciones psicológicas en el desafío contra Palmeiras. La expectativa se centra en obtener el título continental, lo que tendría un impacto significativo en la historia reciente del club.

Mientras tanto, la dirección deportiva deberá monitorear la situación de los cupos internacionales para la Sudamericana. La décima posición en la Tabla Anual deja una puerta abierta, aunque pequeña, para una clasificación indirecta. Hasta que se resuelva la final de noviembre, el equipo mantiene esta dualidad de objetivos: la esperanza menor internacional y la certeza del choque decisivo.