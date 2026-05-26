Estudiantes- DIM: duelo decisivo por la clasificación en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pincha recibe al Poderoso de la Montaña en La Plata con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Mientras que el DIM llega con ventaja tras su victoria ante Cusco. Ambos equipos dependen de sí mismos en la última jornada del grupo E.

En La Plata, el Pincha se prepara para enfrentar al DIM en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este partido es crucial para el equipo argentino, ya que solo le vale la victoria para asegurar su lugar entre los dieciséis mejores del continente y avanzar a los octavos de final. Tras caer 1-0 ante Flamengo en el Maracaná, Estudiantes de La Plata se ubica en la tercera posición del grupo con 6 puntos, complicando sus chances pero dependiendo aún de sí mismo.

El León deberá lidiar con bajas importantes, como la de Fernando Muslera, quien cumplió la tercera tarjeta amarilla y no podrá estar bajo los tres palos. Sin embargo, la ventaja para el conjunto platense es que, con un triunfo por cualquier marcador, se clasificará directamente a la siguiente ronda.

Paralelamente, el Pincha también está atento al calendario local, pues el próximo domingo 31 de mayo disputará otro partido de eliminación directa ante Rosario Central por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, con Córdoba como sede preliminar. Por su parte, el "Poderoso de la Montaña" llega a este compromiso en una posición favorable, luego de su agónico triunfo por 3-2 ante Cusco de Perú en la jornada anterior.

Esa victoria le permitió situarse con 7 puntos, uno por encima de Estudiantes, y superar el trago amargo de la derrota 3-0 en los escritorios dictaminada por CONMEBOL a favor de Flamengo. Los dirigidos por Sebastián Botero buscarán sellar su clasificación como escoltas del Mengão, que ya lidera el grupo con 13 unidades y su pase asegurado.

En cuanto a las alineaciones probables, Estudiantes podría formar con: Fernando Muslera (aunque está suspendido, se menciona como parte del once inicial en la fuente previa); Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo o Lucas Alario, bajo la dirección técnica de Alexander Medina. Mientras que el DIM presentaría a: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski, con Sebastián Botero como entrenador.

Además, en un contexto más amplio, se hace referencia a la lista de Scaloni para la Copa América y los sobrevivientes de Rusia 2018, aunque no directamente relacionados con el partido. En resumen, será un duelo de alta tensión en La Plata, donde Estudiantes jugará con la presión de ganar sí o sí, mientras que el DIM intentará repetir la hazaña de la última fecha y asegurar su pasaje a octavos, todo envuelto en un escenario donde los errores pueden costar caro y la definición del grupo está en el aire





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