Eric Tomás Smidt y Gonzalo Tomás Weigandt de la UNC ganaron el Desafío Alacero 2026 con Forja, transformando galpones ferroviarios en un centro tecnológico.

Eric Tomás Smidt y Gonzalo Tomás Weigandt, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), obtuvieron el primer lugar en el Desafío Alacero 2026. Este reconocimiento los consagró como los ganadores latinoamericanos en un concurso internacional que promueve el uso del acero en la construcción y la innovación urbana.

Su proyecto, denominado Citi Forja, propone la transformación de los históricos galpones ferroviarios de Talleres Alta Córdoba en un centro de investigación, tecnología e innovación. La iniciativa busca integrar el patrimonio industrial con el desarrollo tecnológico, abriendo el predio a la comunidad y fomentando la colaboración entre universidades, investigadores y empresas privadas. Este logro destaca la capacidad de los estudiantes cordobeses para abordar desafíos complejos de infraestructura y patrimonio con soluciones modernas y sostenibles.

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Detalle Técnico del Proyecto Citi Forja

La propuesta de Smidt y Weigandt se centra en la rehabilitación de las instalaciones ubicadas en el complejo ferroviario delimitado por las calles Colomprea, Yadarola y Punta del Sauce, el bulevar Bulnes y la Avenida del Trabajo. El diseño arquitectónico responde a tres ejes fundamentales: conservar, conectar y completar. Los autores reconocieron que los antiguos galpones, con sus muros de ladrillo de estilo inglés y sus amplios interiores, funcionaban como una barrera urbana que segregaba a los barrios del entorno.

Para intervenir este espacio sin dañar el valor patrimonial existente, los estudiantes diseñaron una estructura de acero independiente que no transmite cargas a las paredes históricas. El sistema utiliza vigas maestras de dos metros de altura que pasan por encima de las construcciones originales y se apoyan en pórticos autónomos. De estas vigas cuelgan nuevos volúmenes mediante tensores de acero, creando tanto espacios dentro como hacia el exterior de los galpones. Esta técnica permite incorporar nuevas superficies de trabajo sin ocupar el suelo libre, manteniendo la permeabilidad del terreno.

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Además de las áreas de trabajo técnico, el proyecto incorpora amplios espacios verdes destinados a los vecinos. Los nuevos volúmenes se proyectan en voladizo, sobresaliendo sin apoyos directos debajo, lo que libera el piso para uso público. Eric Tomás Smidt y Gonzalo Tomás Weigandt explicaron que buscaban que la nueva estructura asumiera todo el esfuerzo necesario para intervenir lo menos posible sobre el patrimonio. Este enfoque permite preservar la identidad del lugar mientras se moderniza su funcionalidad.

Trayectoria y Contexto del Concurso Alacero

Eric Tomás Smidt y Gonzalo Tomás Weigandt obtuvieron este primer puesto latinoamericano tras un riguroso proceso competitivo que inició en Argentina y culminó en Ciudad de México. Su trabajo contó con el acompañamiento docente de Gonzalo Fuzs, Karin Klein y Celina Caporossi de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. La competencia regional se desarrolló en el marco del Alacero Summit, bajo el eje del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfocado en industria, innovación e infraestructura.

La edición actual del Desafío Alacero reunió a una cantidad significativa de participantes a lo largo del continente. El proceso inicial incluyó 127 facultades, 355 equipos y 1.091 participantes. En la etapa nacional argentina, el jurado evaluó 42 proyectos procedentes de distintas universidades del país. Tras esta selección, siete equipos accedieron a la final regional en representación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. La intensidad de la competencia resalta la excelencia académica de los ganadores cordobeses.

Posiciones y Reconocimiento Regional

La elección del proyecto Citi Forja como ganador se basó en su capacidad para vincular sectores productivos clave. Los estudiantes plantearon que el centro desarrollaría soluciones destinadas a los sectores metalmecánico, automotor, agropecuario y agroindustrial. Esta visión estratégica conecta directamente la investigación académica con las necesidades reales de la industria local y regional. Eric Tomás Smidt y Gonzalo Tomás Weigandt identificaron la oportunidad de recuperar un espacio que concentraba actividad industrial y proponer un modelo de integración urbana.

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En la instancia final realizada en Ciudad de México, el proyecto cordobés se impuso sobre propuestas de gran calidad. El primer puesto fue seguido por propuestas de Chile y Ecuador, consolidando el liderazgo de esta iniciativa dentro del contexto latinoamericano. El reconocimiento no solo valida el mérito técnico y arquitectónico de Smidt y Weigandt, sino también el potencial de la Universidad Nacional de Córdoba para generar proyectos de impacto social y económico. Este triunfo posiciona a los estudiantes como referentes en la aplicación de materiales innovadores en la rehabilitación urbana.