Estudiantes de La Plata enfrenta grave reporte de violencia y falta de seguridad

El Tribunal Disciplinario del TDD investiga a Estudiantes de La Plata tras un informe crítico del árbitro Hernán Mastrangelo sobre incidentes violentos y fallos de seguridad en el estadio.

El Club Estudiantes de La Plata enfrenta una severa investigación disciplinaria tras ser sujeto de un informe crítico presentado por el árbitro Hernán Mastrangelo. La situación surge de un encuentro marcado por una remontada histórica, pero también por graves incidentes de violencia y deficiencias en la seguridad del recinto Uno. La entidad platense ha sido convocada a responder ante las autoridades deportivas en un plazo estricto.

Informe Crítico Del Árbitro Mastrangelo

El cotejo futbolístico finalizó con un resultado final de 3-3, tras una actuación épica por parte del equipo local que contó únicamente con diez jugadores durante la mayor parte del partido. Hernán Mastrangelo, quien fue el árbitro principal del encuentro, redactó un reporte detallado que denuncia múltiples episodios de agresión y falta de control por parte de la organización. Este documento formaliza las irregularidades observadas durante la competencia.

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La narrativa deportiva fue dominada por la capacidad de resistencia de Estudiantes, quien logró revertir un marcador desfavorable de 0-3. La igualdad se consumó cuando el plantel jugaba en inferioridad numérica, demostrando una tenacidad que definió el partido. Sin embargo, el aspecto deportivo quedó ensombrecido por las denuncias técnicas y de seguridad presentadas por el cuerpo arbitral al finalizar la instancia.

Detalles De Los Incidentes Y Violencia

Entre las conductas reprochables detalladas en el informe figura la presencia de al menos cuatro toallones de colores distintos, los cuales fueron facilitados por la utilería del club local. Estos implementos, identificados visualmente como objetos de apoyo en la tribuna, fueron utilizados por personas que no formaban parte del plantel oficial, lo cual constituye una violación directa a las normativas de identidad en las gradas.

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Además de los toallones, el reporte menciona hechos específicos ubicados en el estacionamiento del recinto platense. Estas zonas, tradicionalmente reservadas para vehículos y logística, registraron episodios de hostigamiento y agresiones que comprometen la integridad física de los participantes y la seguridad del público. La autoridad arbitral consideró estos eventos como fallas sistémicas en el protocolo de custodia.

También se registró la expulsión de un integrante del cuerpo técnico del conjunto local. Este sancionado fue retirado del banco de reservas por orden del juez principal a solo cinco minutos de comenzada la etapa complementaria. Aunque la salida del entrenador adjunto afectó la dirección táctica, no impidió que el equipo concretara la remontada inolvidable mediante goles de jugadores clave.

Posiciones Y Definición Del TDD

El Tribunal Disciplinario del Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) ha asumido el control de la situación y ha dictado medidas provisionales mientras se evalúa la responsabilidad civil del club. Las actuaciones de los jugadores Guido Carrillo, Tiago Palacios y Fabricio Pérez, quienes marcaron los tantos de la vuelta al empate, son recordadas por su impacto goleador, pero no eximen a la institución de las sanciones administrativas por la seguridad.

La resolución oficial establece un plazo perentorio de cinco días calendario para que la directiva de Estudiantes de La Plata conteste la resolución emitida. El término comienza a correr a partir del 5 de noviembre, fecha en la que la entidad debe tomar conocimiento formal de lo informado por el árbitro y elaborar su defensa técnica. El incumplimiento de este plazo podría acarrear agravios en la futura determinación de sanciones.

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Impacto En La Programación Del Equipo

Más allá de las consecuencias administrativas, el incidente ya genera un impacto concreto en la composición del plantel para los próximos compromisos. La disciplina impuesta por el TDD podría afectar la disponibilidad de jugadores clave en la alineación titular. Se confirma que el club no podrá contar con su defensor central para el próximo partido ante Talleres de Córdoba.

Esta indisponibilidad obliga a la dirección técnica a reestructurar la defensa en un marco de alta exigencia. La combinación de problemas judiciales externos y la pérdida de efectividad en la línea trasera complica el panorama deportivo. Estudiantes debe equilibrar la defensa legal de su imagen con la preparación táctica necesaria para enfrentar a un rival directo en la tabla de posiciones.

La atención se centra ahora en la resolución final del Tribunal Disciplinario. La entidad platense debe demostrar que tomó las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el orden. La historia del empate con diez hombres quedará registrada, pero las consecuencias de la violencia en las gradas podrían tardar más en resolverse judicialmente.