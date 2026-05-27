Estudiantes de La Plata avanza a octavos de la Copa Libertadores con agónico triunfo sobre DIM

El Pincha venció 1-0 al DIM con gol de Mikel Amondarain en tiempo adicional, clasificando a la siguiente fase tras un partido dramático.

En una noche de infarto en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 al derrotar 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, con un gol de Mikel Amondarain en el tiempo de descuento que fue revisado por el VAR y finalmente confirmado.

El equipo dirigido por Alexander Medina llegaba obligado a ganar tras haber caído 1-0 ante Flamengo en la fecha anterior, lo que lo había relegado al tercer puesto del Grupo C. Con este triunfo, el Pincha selló su pase a la siguiente ronda en medio de una enorme tensión, ya que el tanto llegó cuando el reloj marcaba el minuto 97. El partido fue un verdadero monólogo del local durante los primeros 45 minutos, pero la falta de puntería y la sólida defensa del DIM impidieron que el marcador se abriera.

Guido Carrillo tuvo la más clara al cabecear un centro de Edwuin Cetré que se fue por encima del travesaño. Por su parte, el equipo colombiano, dirigido por Sebastián Botero, se replegó bien y buscó sorprender de contragolpe, pero sin éxito ante la solidez de la zaga albirroja liderada por Leandro González Pirez. El primer tiempo terminó sin goles, dejando la sensación de que el gol estaba cerca pero no llegaba.

En el complemento, la tónica fue la misma: Estudiantes dominaba pero no lograba vulnerar la portería de Eder Chaux. Sin embargo, a los 93 minutos, un córner ejecutado por Ezequiel Piovi encontró la cabeza de Santiago Núñez, quien desvió hacia Mikel Amondarain; éste, con un segundo cabezazo, envió el balón al fondo de la red.

El juez de línea levantó la bandera por un supuesto fuera de juego, pero tras revisión del VAR, el gol fue validado, desatando la locura en las tribunas. Con este resultado, el Pincha suma 10 puntos y supera al DIM (8) y a Flamengo (11, ya clasificado como líder), asegurando el segundo puesto del grupo.

Los jugadores de Estudiantes celebraron con euforia al reconocer la magnitud de la hazaña, en un torneo donde la presión era máxima y no había margen de error. La afición, que llenó el estadio, coreó el nombre del goleador Amondarain, quien se convirtió en el héroe de la noche. El próximo desafío del León será enfrentar a un rival por definir en los octavos de final, con la confianza renovada tras superar una fase de grupos que parecía cuesta arriba





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