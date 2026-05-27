Estudiantes clasifica con gol agónico ante Medellín en la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata logró un triunfo dramático por 1-0 ante Independiente Medellín en la Copa Libertadores, con un tanto de Mikel Amondarain en el minuto 91 que fue validado tras revisión del VAR. El equipo argentino avanzó a la siguiente fase del torneo.

El equipo del Cacique Medina sufrió pero lo ganó con un cabezazo de Amondarain y se clasificó a la siguiente etapa de la Copa Libertadores .

Cuando parecía que la noche terminaba en tragedia, cuando el reloj empezaba a transformarse en verdugo y la eliminación ya caía como una sentencia sobre el estadio UNO de La Plata, Estudiantes encontró un gol que valió mucho más que una clasificación. Porque fue agonía, desahogo y épica todo junto. Y porque el festejo tuvo de todo: cabezazo salvador, offside cobrado y un VAR que terminó liberando una explosión inolvidable en la ciudad.

Iban 91 minutos cuando el Pincha armó la jugada que cambió la historia. Centro al segundo palo, peinada de Carrillo y aparición de Mikel Amondarain entrando por atrás de todos para meter el cabezazo que hacía delirar a todo el estadio. Dos cabezazos en el área. Gol.

O al menos eso parecía. Porque inmediatamente el línea levantó la bandera y el estadio entero se congeló. Silencio, incredulidad y jugadores agarrándose la cabeza. Estudiantes volvía a quedarse afuera cuando ya sentía la clasificación en las manos.

Pero entonces apareció el VAR. Y esos segundos se hicieron eternos. Hasta que llegó la decisión final. Gol válido.

Ahí sí: UNO explotó de verdad. El grito fue ensordecedor. Los jugadores salieron corriendo desaforados, el banco invadió la cancha y el entrenador Medina apretó los puños mirando a una tribuna completamente fuera de sí. Porque Estudiantes pasó de la desolación absoluta a la locura total en cuestión de segundos.

Y la realidad es que el Pincha lo había ido a buscar toda la noche. Fue protagonista desde el arranque, manejó la pelota y arrinconó a un Independiente Medellín que se tiró decididamente atrás, apostó únicamente al contragolpe y prácticamente no inquietó nunca al arquero Muslera. El gran problema era el portero visitante, Chaux. El arquero venía sosteniendo al DIM con una actuación tremenda.

Le había sacado dos cabezazos clarísimos a Carrillo y hasta le había descolgado del ángulo un frentazo espectacular a Tobio Burgos. Pero tanta insistencia terminó teniendo premio. Hasta que llegó esa última pelota. La más pesada de todas.

La que primero paralizó a UNO y segundos después desató una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de los hinchas. Porque Estudiantes sufrió, insistió y encontró el gol cuando ya no quedaba nada. A pura épica, a pura Copa. El camino hacia la siguiente fase estará lleno de desafíos, pero este triunfo demuestra el carácter de un equipo que nunca se rinde.

La afición celebró hasta altas horas de la madrugada, convencida de que este golpe de suerte o de justicia marca un antes y un después en la temporada. El técnico uruguayo destacó en conferencia de prensa la entereza de sus jugadores y la importancia de mantener la calma en momentos adversos. Ahora, el rival en la próxima ronda será definido por sorteo, pero lo que ya está claro es que Estudiantes llega con la confianza por las nubes.

El partido dejó imágenes para el recuerdo: el cabezazo de Amondarain, el VAR revisando, la explosión de alegría. Todo ello conforma una historia que será contada una y otra vez en las peñas y bares de La Plata. Porque el fútbol, a veces, regala estos momentos de catarsis colectiva que justifican la pasión desmedida. Y esta noche, sin duda, fue una de esas noches mágicas





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