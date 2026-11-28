Estudiantes de La Plata enfrenta a Palmeiras en el Centenario de Montevideo buscando su quinta Copa Libertadores ante casi 40.000 hincha.

Estudiantes de La Plata buscará conquistar la gloria eterna al enfrentarse a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026. Este compromiso decisivo se disputará en el mítico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, ante una expectación masiva que ha transformado la ciudad uruguaya en un escenario rojo y blanco.

La llegada de casi 40.000 hinchas del Verdao ha invadido Montevideo, demostrando la magnitud del acontecimiento deportivo. El equipo de la Provincia de Buenos Aires llega con la ilusión de ganar su quinta estrella continental en la historia del torneo organizado por la Conmebol.

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La mística histórica en el Centenario

Estudiantes tiene un vínculo profundo con el estadio Centenario, recinto que se cerrará próximamente para remodelarse de cara al Mundial 2030. El club albirrojo ha vivido momentos cumbres en esta cancha, incluyendo sus anteriores conquistas del torneo. Esta historia otorga una ventaja psicológica significativa al equipo de La Plata al pisar el césped.

La mística del León se capitalizó en títulos pasados disputados en este escenario. En el pasado, el equipo venció a Palmeiras en una final definida en el Centenario con un contundente marcador de 2-0, tras un empate en Brasil y una victoria previa en La Plata. Ese triunfo consolidó el poderío del equipo en competiciones internacionales.

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Además, en el año siguiente a ese triunfo, Estudiantes jugó la ida de la final ante Nacional en el mismo estadio, ganando 1-0. Completó el ciclo con un 2-0 en la revancha para sumar un global de 3-0. También se coronó campeón venciendo a Peñarol en una serie que incluyó un 1-0 en Argentina y un 0-0 en Uruguay. El club también definió la Copa Interamericana de 1969 en Montevideo, derrotando 3-0 al Toluca.

El registro total del equipo en la cancha del Parque Batlle muestra 14 partidos jugados, con 6 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Esta estadística refuerza la idea de que Estudiantes se siente cómodo en este terreno, una sensación que se potenciará con el llenado de la tribuna Amsterdam y las plateas durante la final.

Preparación táctica y desafíos

El entrenador de Estudiantes, Abel Medina, también conocido como Cacique Medina, enfrenta el reto de definir la formación ideal para contrarrestar a Palmeiras. Medina ha realizado ajustes en la práctica en el predio de City Torque, manteniendo incógnitas sobre su esquema. Las opciones incluyen una formación más conservadora con Gastón Benedetti o el despliegue de mayor cantidad de delanteros con Cetré y Eric Meza.

Este planteo busca complicar a Abel Ferreira, el director técnico brasileño que ha demostrado su eficacia eliminando al Corinthians y al Flamengo en series anteriores definidas como visitante. Ferreira sabe que no se trata de un torneo más para su club, el cual respira Copa Libertadores en su sede.

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El estratega uruguayo ha mencionado que ganar la Copa representa la gloria eterna para el club. Medina, quien también marcó goles en el Centenario como jugador, mantiene la ansiedad controlada mientras prepara a los jugadores para el máximo compromiso. Todos los antecedentes históricos y técnicos apuntan a un choque de alta intensidad.

El impacto en la ciudad y próximos pasos

Montevideo ha sido testigo de una movilización sin precedentes en los últimos días. Más de 120 colectivos han llegado para cubrir el Fan Fest, mientras que la veintena de barcos cruzó el Atlántico para llevar a los aficionados. Los cielos celestes se han llenado de aviones y hasta han llegado vehículos como veleros y bicicletas.

La Torre de los Homenajes del estadio, ubicada a 100 metros sobre el nivel del mar, ha servido como mirador para observar la valija de mística que llega desde 1968, 1969, 1970, 2009 y ahora en 2026. Desde esa altura se aprecia la dedicación de la hinchada que grita por ver al Pincha campeón.

Figuras legendarias como Osvaldo Zubeldía, Carlos Bilardo, Juan Ramón Verón y Alejandro Sabella dejaron huella en este estadio. La presencia de Juan Sebastián Verón en Montevideo para palpitarse la final ejemplifica la conexión emocional del club con su historia. El equipo viaja con la promesa de dar una alegría a sus seguidores, cerrando un ciclo de lucha y dedicación deportiva en el corazón de Uruguay.