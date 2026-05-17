Estudiante va a la escuela y fallece después de ser empujada contra un desconocido cuando un novato empujaba

Se describe un trágico incidente escolar en el que una estudiante adolescente murió después de ser empujada por su novio contra un punto débil del arco de la escuela, causando su desplome.

El episodio ocurrió en el establishment Ipem 294, Jesús María, en el que una estudiante adolescente falleció luego de que su novato la empujara y empujara contra un punto débil del arco de la escuela, causando su desplome.

La evacuación médica se hizo efectiva por orden del establecimiento, pero la estudiante regresó al aula por su cuenta debido a que la escuela no contaba con servicio médico. La víctima regresó al salón, buscó ayuda y contactó a su familia antes de ingresar a la clínica. Mientras se preparaba para una cirugía de emergencia, sufrió un shock hipovolémico y luego un paro cardíaco





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