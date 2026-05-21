Estudiante de 32 años requirió atención médica tras ser atacado con arma blanca

Un trabajador no docente de una institución tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos luego de ser víctima de una pelea con arma blanca, lo que lo dejó con un pulmón perforado y lesiones en los brazos, la espalda y la cabeza.

Un trabajador no docente de una institución, en el sector E de la Unidad Académica Río Gallegos, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos luego de ser víctima de una pelea con arma blanca dentro del predio universitario.

El ladrón, estudiante de 32 años, cursando el primer año de la carrera, sufrió un pulmón perforado y lesiones en los brazos, la espalda y la cabeza. Tras ser ubicadopor la Policía de Santa Cruz, el ladrón fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos. La universidad suspendió las actividades en el campus durante el resto del martes y toda la jornada del miércoles.

La madre del estudiante confirmó que su hijo y su nuera denunciaron a la universidad situaciones de hostigamiento vinculadas al agresor, pero nada se hizo por su seguridad. La investigación continúa y se esperan las próximas horas para indagarlos





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