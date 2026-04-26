Estructura societaria en EE.UU. vinculada a la AFA: adquisiciones millonarias en Miami bajo sospecha de opacidad

El empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, han desarrollado una compleja red de empresas en Estados Unidos que habría canalizado fondos de la AFA para comprar propiedades de lujo en Miami. La operación, que involucra sociedades sin actividad visible y transacciones rápidas, plantea dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos del fútbol argentino.

Bajo el impulso económico generado por el éxito reciente de la Selección argentina, liderada por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette , han desarrollado una compleja estructura societaria en Estados Unidos que culminó con la adquisición de propiedades de alto valor en Miami.

Según documentación pública y registros comerciales, esta operación se habría realizado a través de la firma TourProdEnter LLC, que actuó como agente de cobro internacional de la AFA, manejando ingresos por cientos de millones de dólares vinculados a presentaciones del seleccionado y contratos en el exterior. Antes de asumir este rol, Faroni y Gillette constituyeron en Florida dos sociedades clave: RentalTourEnter LLC y TourProdEnter LLC, siendo esta última la que concentró la mayor parte de los ingresos, con cifras que rondarían los 400 millones de dólares.

A partir de 2022, el matrimonio amplió su estructura con múltiples firmas adicionales, como Dilnay LLC, Xilux Corp, Xulix II Corp y Only Five One LLC, que comparten características típicas de sociedades sin actividad operativa visible: no registran empleados, clientes verificables ni operaciones comerciales declaradas. Según los registros, estas compañías fueron utilizadas principalmente como vehículos para adquirir activos inmobiliarios, una práctica habitual en estructuras que buscan separar la titularidad formal de los bienes de las personas físicas.

Las adquisiciones identificadas ascienden a unos 11,7 millones de dólares e incluyen al menos cuatro propiedades en complejos de lujo ubicados en zonas exclusivas del condado de Miami-Dade. Entre ellas se destaca un departamento en Acqualina Ocean Residences, adquirido por unos 3,3 millones de dólares a través de Xilux Corp. El complejo ofrece servicios de alta gama, como spa frente al mar, piscinas, restaurantes y seguridad permanente.

Poco tiempo después, otra de las sociedades, Xulix II Corp, fue utilizada para comprar una unidad en The Mansions at Acqualina por casi 7 millones de dólares. Se trata de un departamento de gran superficie, con múltiples dormitorios y amenities premium. A estas operaciones se suma una propiedad en The Harbour Condominium, adquirida por 570.000 dólares mediante otra sociedad del grupo.

Un rasgo que se repite en todas las transacciones es la rapidez: las empresas eran creadas y, en cuestión de días o meses, concretaban compras millonarias sin financiamiento bancario visible, lo que sugiere el aporte de fondos externos a la actividad formal de esas firmas. El esquema presenta un patrón consistente: cada propiedad queda registrada a nombre de una empresa distinta, lo que otorga un nivel adicional de privacidad.

De esta manera, los inmuebles no figuran directamente bajo titularidad de Faroni o Gillette en los registros públicos. Además, varias de estas sociedades fueron constituidas con estructuras mínimas, como 100 acciones, un formato frecuente en compañías creadas para fines específicos, como la tenencia de activos. Incluso algunas unidades adquiridas ya habrían sido ofrecidas en alquiler en el mercado estadounidense, con valores que superan los 20.000 dólares mensuales, lo que evidencia una estrategia orientada también a generar renta.

TourProdEnter LLC habría canalizado los ingresos provenientes de la AFA a través de múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos. Según los datos relevados, los fondos no se habrían segregado de manera clara entre comisiones y montos correspondientes a la entidad deportiva. Las transferencias incluyeron pagos a diversas firmas inmobiliarias y de servicios vinculadas a las operaciones de compra, lo que permitió concretar las adquisiciones en efectivo.

Un dato relevante es que varias de estas cuentas estarían a nombre de Erica Gillette, quien figura en documentación oficial como responsable de las operaciones, pese a no registrar actividad empresarial pública acorde al volumen de fondos manejados. Según reconstruyó Clarín, los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ) no reflejan la incorporación de estas propiedades ni registran estas operaciones dentro de su estructura contable.

Esto plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración de los recursos generados por el seleccionado nacional en el exterior, así como sobre el rol de los intermediarios en la gestión de esos fondos. La información disponible sugiere la existencia de un circuito financiero complejo, en el que sociedades de papel y operaciones inmobiliarias se combinan para canalizar montos millonarios vinculados al negocio del fútbol internacional





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AFA Javier Faroni Erica Gillette Tourprodenter LLC Inmuebles En Miami

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se estima una caída de la superficie sembrada de trigo: “Estamos hablando que caería a 800.000 toneladas”Javier Preciado Patiño - Se estima una caída de la superficie sembrada de trigo

Read more »

Javier Rodríguez: “No somos tan importantes; cocinamos para que otro la pase bien”El chef viaja por el mundo e invita a los mejores a Córdoba, con El Papagayo construyó uno de los proyectos gastronómicos más singulares del país, con una idea que desafía modas y dogmas: la “cocina libre”

Read more »

Desniveles a favor: Cómo convertir un terreno desparejo en una oportunidad de diseñoLos desniveles dejan de ser un problema cuando se los interpreta como estructura

Read more »

El nuevo mapa del peronismo: qué es lo que Kicillof suma y qué es lo que no logra ordenarEntre intendentes, sindicatos y viejas tensiones, Kicillof arma su estructura con la mira puesta en 2027

Read more »

Investigación a Javier Faroni por presunto lavado de dinero con fondos de la AFAUna investigación revela cómo Javier Faroni y su esposa utilizaron comisiones de la AFA y TourProEnter LLC para construir un holding inmobiliario con propiedades de lujo, presuntamente ocultando maniobras de lavado de dinero. Se investiga la red de empresas creadas en Estados Unidos para este fin y la posible complicidad de directivos de la AFA.

Read more »

Tambalea en su cargo el funcionario que no declaró siete departamentos en MiamiLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »