Estreno en el arco: Dos arqueros inéditos se enfrentan en el Superclásico

Un análisis histórico y comparativo de los debuts de arqueros suplentes en Superclásicos argentinos, rememorando el particular encuentro de 1976 y anticipando el próximo duelo con debuts bajo los tres palos.

El Superclásico , ese duelo eterno que paraliza a Argentina, a menudo se define por las genialidades de sus figuras rutilantes, los goles agónicos o las polémicas arbitrales. Sin embargo, la historia del enfrentamiento más grande del fútbol argentino también guarda anécdotas singulares en puestos menos visibles, pero igualmente cruciales.

El 26 de septiembre de 1976, la cancha de Boca Juniors, la Bombonera, fue testigo de un hecho inusual: un estreno doble bajo los tres palos en el clásico más grande del fútbol argentino. Aquella tarde, el Campeonato Nacional reunió a Boca Juniors y a River Plate con dos arqueros suplentes en cancha, Héctor Pistone y Jorge Landaburu, en lugar de las figuras indiscutidas de la época, Hugo Gatti y Ubaldo Fillol, considerados por muchos como los dos mejores guardametas de ese momento.

Las razones detrás de la ausencia de Gatti y Fillol aquel día son tan curiosas como el desarrollo del propio partido. En el caso de Hugo Gatti, el reglamento de la época imponía restricciones que le pasaron factura. Si bien el texto no detalla la infracción específica, se infiere que fue una sanción reglamentaria lo que impidió su participación. Por otro lado, Ubaldo 'El Pato' Fillol había sido separado del plantel de River Plate tras una fuerte disputa con el entonces presidente de la institución, Aragón Cabrera, en medio de las negociaciones por la renovación de su contrato. Estas dos ausencias forzadas obligaron a los directores técnicos de ambos equipos a recurrir a sus respectivos suplentes, modificando drásticamente el panorama bajo los tres palos.

Sin sus dos figuras estelares custodiando sus arcos, los equipos jugaron en consecuencia. El partido se caracterizó por ser áspero, trabado y sumamente disputado, donde cada pelota se peleó desde el suelo durante los 90 minutos. La falta de la seguridad y la jerarquía habituales en sus arqueros titulares pareció permear en el juego, volviéndolo más físico y menos vistoso. El marcador reflejó esta paridad y la carencia de fluidez ofensiva. Ernesto Mastrángelo abrió el marcador para Boca Juniors a los 20 minutos, pero la ventaja duró poco. Daniel Passarella, con un gol de penal a los 35 minutos, puso el empate para River Plate, resultado que se mantuvo hasta el final del encuentro. Un marcador sin sobresaltos para la historia estadística del Superclásico, pero donde los protagonistas de los arcos, aunque desconocidos para el gran público en esa ocasión, dejaron su huella de otras maneras.

Héctor Antonio Pistone, apodado el 'Obelisco de San Justo' por su imponente estatura de 1.97 metros, una cifra que lo situaba entre los arqueros más altos del fútbol local, era un caso singular incluso para los estándares de la época. Nacido el 20 de mayo de 1949 en San Martín, forjó una carrera que abarcó tres décadas distintas. Llegó a Boca Juniors de la mano de Juan Carlos Lorenzo, quien lo descubrió entrenando en La Candela y lo incorporó al plantel para el Campeonato Nacional de 1976. Su peculiar altura era una ventaja innegable, infundiendo respeto en los atacantes rivales y asegurando los medios gráficos de la época por su espasmódica longitud. En su caso, no existía el miedo de que se le escapara una pelota o se le torciera una falange; su físico imponente le brindaba una seguridad natural. A pesar de ser el suplente de Hugo Gatti, ese año salió bicampeón con el Xeneize, demostrando su valía incluso en roles secundarios.

Por su parte, Jorge Landaburu era un arquero de excelente nivel que tuvo la desafortunada circunstancia de ser suplente del considerado el mejor arquero argentino de su generación, Ubaldo Fillol. Ángel Labruna, reconocido entrenador, se negaba sistemáticamente a venderlo, considerándolo el segundo mejor arquero del país después de El Pato. El encuentro del 1-1 ante Boca fue una de sus escasas oportunidades para brillar en un Superclásico, un escenario donde los arqueros suplentes rara vez tienen protagonismo. Tras su paso por River Plate, Landaburu continuó su carrera en otros clubes como Vélez Sarsfield, y tuvo experiencias en México y Colombia. Años después de colgar los guantes, desarrolló una prolífica carrera como formador de arqueros, transmitiendo su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones.

Casi medio siglo después de aquel particular Superclásico, el Estadio Monumental de River Plate se prepara para ser testigo de un nuevo capítulo con dos arqueros que atravesarán su bautismo de fuego en el partido más importante del fútbol argentino. Si bien los nombres y las circunstancias difieren de aquel lejano 1976, el desafío es el mismo: estar a la altura de una cita que no perdona errores y que tiene memoria larga. Los protagonistas de este nuevo estreno en el arco, Beltrán por River y Brey por Boca, llegan en contextos distintos pero comparten la misma presión y la misma ilusión de dejar una marca imborrable en la historia del clásico. El fútbol, con su inagotable fuente de historias y sorpresas, nos recuerda que hasta los puestos más esperados pueden ofrecer debuts inesperados y protagonistas que, aunque a veces en la sombra, son fundamentales en el desarrollo de la pasión que genera este deporte





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