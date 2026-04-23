Estreno de 'El resto bien': Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea exploran la crisis de los 50

La serie 'El resto bien', protagonizada por Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea, se estrena en Flow este jueves. La producción aborda con humor e ironía los desafíos de llegar a los 50, mientras los actores revelan qué busca el público sobre ellos en Google.

La serie argentina 'El resto bien', protagonizada por Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea , se prepara para su gran estreno este jueves en la plataforma de streaming Flow .

La producción, dirigida por Daniel Burman, aborda con una mezcla de humor e ironía una etapa de la vida que a menudo se presenta como un desafío: la crisis de los 50. Antes de su lanzamiento, los actores principales fueron entrevistados por Sofía Kotler para el programa Telenoche (Eltrece), donde participaron en un entretenido juego que reveló qué es lo que el público busca sobre ellos en Google.

La dinámica resultó ser una ventana a la percepción pública y las curiosidades de los fans. Kotler le presentó a Violeta Urtizberea los resultados de búsqueda asociados a su nombre. La actriz, inicialmente, anticipó que la figura de su padre, el reconocido actor Mex Urtizberea, sería lo primero en aparecer.

Sin embargo, la realidad fue diferente. Los resultados más destacados se centraron en su relación sentimental actual, su edad, las novelas, películas y programas de televisión en los que ha participado, y solo después en su padre.

Urtizberea expresó su satisfacción por este orden, considerando que el hecho de que su padre aparezca en cuarto lugar es un logro personal, resultado de su decisión, tomada a los 18 años, de evitar entrevistas conjuntas con él para forjar su propia identidad profesional. Reconoció que, tras años de evitarlo, recientemente ha aceptado realizar algunas entrevistas con su padre, sintiendo que el momento era el adecuado. La conversación reveló una interesante dinámica familiar y la importancia de la independencia profesional.

Por su parte, Benjamín Vicuña se mostró más escéptico, anticipando que los resultados de búsqueda sobre su nombre estarían dominados por noticias negativas. Para su sorpresa, Kotler reveló que las búsquedas más frecuentes se relacionan con sus hijos, su trabajo como modelo y actor, su relación con la China Suárez, sus parejas, su edad y su supuesta pertenencia a una familia adinerada. Vicuña reaccionó con asombro, admitiendo que la situación no era tan desfavorable como esperaba.

Este descubrimiento ofreció una perspectiva inesperada sobre su imagen pública y la curiosidad del público. La serie 'El resto bien' promete ser una reflexión cómica y conmovedora sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la llegada a los 50 años. Con un elenco estelar que incluye a Rita Cortese, Alejandro Awada, Jorge Bolani, Andrea Frigerio y Marina Bellati, la producción marca el reencuentro de Daniel Burman y Daniel Hendler, la exitosa dupla detrás de 'El abrazo partido'.

La trama se centra en Ariel, un exitoso historietista interpretado por Vicuña, que se siente abrumado por las responsabilidades familiares, las demandas de sus padres y una vida social agitada. Un diagnóstico médico que le prohíbe levantar peso se convierte en el catalizador de un viaje introspectivo y cómico, que lo lleva a cuestionarse qué es lo que realmente importa en la vida.

La serie, compuesta por ocho episodios de 30 minutos, estará disponible para ser vista en Argentina, Uruguay y Paraguay a través de Flow, invitando al público a maratonear esta historia que explora la complejidad de la madurez con humor y sensibilidad





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Resto Bien Benjamín Vicuña Violeta Urtizberea Flow Serie Crisis De Los 50 Daniel Burman Daniel Hendler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presentación estelar de 'El resto bien' en Buenos AiresLa serie 'El resto bien' se presentó en Buenos Aires con la presencia de su elenco principal, incluyendo a Benjamín Vicuña y Anita Espasandín. La producción, creada por Daniel Burman, explora temas como el paso del tiempo, la rutina y la necesidad de reinventarse a través de la historia de un historietista.

Read more »

Suspenden proyecto minero Vicuña por conflicto de regalías en ArgentinaLa jueza de La Rioja ordenó la suspensión del proyecto minero Vicuña y el bloqueo del acceso a los yacimientos Josemaría y Filo del Sol debido a desacuerdos sobre el pago de regalías y beneficios locales. El proyecto, una importante inversión extranjera, depende de la infraestructura de La Rioja para su acceso.

Read more »

Benjamín Vicuña y su novia Ana Espansandín marcaron tendencia en la presentación de la nueva serie del actorÉl llevó sastrería negra y ella un catsuit cuadrillé con detalles de encaje.

Read more »

Benjamín Vicuña: de su preocupación por el paso del tiempo a cómo se relaciona con sus hijos y qué comparte con su noviaEl actor chileno habló con LA NACION sobre sus múltiples desafíos actorales y también de su familia y su relación con Anita Espasandín

Read more »

Flow presentó 'El resto bien', la nueva serie de Benjamín Vicuña y Violeta UrtizbereaEste jueves 23 de abril se estrena esta producción y, desde minutouno.com estuvimos en la presentación. No te pierdas los detalles de la historia.

Read more »

Orrego le respondió a Quintela y crece el conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja por un proyecto mineroLa iniciativa Vicuña está en territorio sanjuanino, pero para acceder se requiere pasar por tierras riojanas; Orrego sostuvo que defenderá “con la ley en la mano”

Read more »