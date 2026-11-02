Estrellido de Learjet 60 en Florida: 9 muertos y mensajes de emergencia

Un jet Learjet 60 se estrelló en Florida cerca de Mar-a-Lago, matando a 9 personas. Los pilotos reportaron pérdida de control y hielo antes del impacto fatal.

Un jet ejecutivo Learjet 60 se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, resultando en la muerte de las nueve personas a bordo. El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, un vecindario ubicado a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia privada del expresidente Donald Trump. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas en tierra, pero la escena fue descrita como devastadora.

Mensajes de emergencia de la tripulación

Grabaciones del control de tráfico aéreo revelaron una comunicación desesperada entre la tripulación y los controladores minutos antes del choque. El piloto informó inicialmente sobre condiciones climáticas adversas, mencionando hielo ligero y turbulencia moderada. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente cuando la aeronave comenzó a perder altitud a un ritmo alarmante.

Also read El fenómeno que sorprendió a México y arrastró decenas de autos hasta el mar

Los audios captados por LiveATC.net muestran al piloto declarando una emergencia mientras la nave descendía a 8.000 pies a una velocidad de 10.000 pies por minuto. Poco después, la tasa de descenso se duplicó, alcanzando 20.000 pies por minuto. El piloto transmitió con urgencia que estaban en una situación de exceso de velocidad y que el tiempo se les acababa.

Condiciones climáticas y trayectoria del vuelo

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a Bahamas. Volaba a 35.000 pies cuando los pilotos reportaron turbulencia, lluvia y formación de hielo, solicitando permiso para ascender 2.000 pies adicionales. Inmediatamente después de recibir autorización, el jet entró en un pronunciado descenso en picada.

Advertisement

Los datos de seguimiento de vuelo indican que la tasa de caída aumentó hasta 30.000 pies por minuto. Esta fuerza somete al fuselaje a una presión intensa que supera su capacidad estructural. El avión viró bruscamente a la derecha antes de impactar contra el suelo en Cresthaven.

Confirmación oficial y escena del accidente

El secretario de Transporte de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes. Se especificó que el accidente ocurrió a las 12:50 de la tarde. El secretario señaló que no existen reportes de heridos o fallecidos entre la población local, a pesar del impacto directo cerca de una zona residencial.

Testigos en el lugar describieron la escena como similar a la caída de un misil. El impacto creó un gran cráter al costado del camino, lo que evidenció la fuerza del choque. Las autoridades llegaron rápidamente para asegurar la zona y gestionar la investigación inicial.

Investigación de la FAA y la NTSB

La investigación del accidente quedará a cargo de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Ambos organismos analizarán los datos de vuelo, las grabaciones de voz y los restos de la aeronave. Se buscará determinar las causas exactas de la pérdida de control y el impacto final.

Advertisement

El Learjet 60 estaba en pleno vuelo cuando las condiciones meteorológicas parecen haber jugado un papel crítico. Los pilotos intentaron compensar la situación solicitando cambios de altitud, pero no pudieron contener la caída. Este incidente ha generado gran atención debido a la proximidad de la zona de impacto con la residencia de Donald Trump.