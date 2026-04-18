Estrellas de Hollywood: Las Nuevas Musas de la Belleza de Lujo

Margot Robbie para Chanel, Angelina Jolie para Tom Ford y Sienna Miller para Charlotte Tilbury protagonizan las nuevas campañas de belleza, deslumbrando con labiales icónicos y looks de ensueño.

Las estrellas de Hollywood no solo brillan en la pantalla grande y en las portadas de revistas, sino que también se han consolidado como las musas preferidas de las prestigiosas casas de moda y belleza . En las últimas semanas, firmas de renombre como Chanel , Tom Ford y Charlotte Tilbury han revelado sus más recientes campañas publicitarias de productos de belleza, contando con la participación estelar de actrices icónicas como Margot Robbie , Angelina Jolie y Sienna Miller .

La aclamada actriz Margot Robbie, quien es un rostro indiscutible para Chanel, ha vuelto a colaborar con la emblemática casa francesa. En esta ocasión, la campaña se centra en el lanzamiento de la nueva colección de labiales 'Rouge Allure Velvet', que se presenta en ocho seductores tonos que abarcan desde rojos vibrantes hasta nudes sutiles, pasando por elegantes rosas y beige. El diseño de los envases se inspira en la exquisita joyería Coco Crush de la marca, añadiendo un toque de lujo y sofisticación. En las imágenes de la campaña, Robbie luce tanto piezas clásicas y atemporales de Chanel, como sus icónicas chaquetas de tweed en negro, como atuendos de maximalista audacia, adornados con joyas doradas y gafas de sol de estilo vintage que acaparan la atención. La fórmula de estos labiales promete un acabado mate luminoso, asegurando un look impecable y de larga duración.

Por su parte, Angelina Jolie, quien hace dos años se convirtió en la imagen del labial rojo 'Tom Ford Runway Lip Color', ha sido nuevamente elegida por la lujosa marca Tom Ford para protagonizar su nueva campaña. En un cautivador fashion film, donde los primeros planos de la actriz resaltan sus labios intensamente pintados de rojo, la marca presenta su innovadora colección 'New Runway Lip Stylo Matte'. Dentro de esta nueva línea, destaca el tono 16 Scarlet Rouge, el cual es descrito por la firma como 'el rojo perfecto de Tom Ford'. La fórmula de estos labiales se caracteriza por ser ultraligera e hidratante, diseñada para brindar a los labios un acabado mate difuminado y de apariencia natural. Tras la filmación de la campaña, Jolie asistió a una exclusiva celebración de Tom Ford Beauty en Shanghái, donde deslumbró a los presentes con un elegante conjunto total white que contrastaba de manera espectacular con sus labios de un intenso color rojo.

En una flamante campaña de Charlotte Tilbury, la reconocida marca de maquillaje fundada por la emprendedora y maquilladora londinense del mismo nombre, la actriz Sienna Miller se luce con el nuevo labial 'Pillow Talk Blush Balm Lip'. Este producto se distingue por su encantador tono rosa ruborizado y tiene la promesa de realzar cualquier tono de piel, aportando un brillo fresco y radiante. La estética de la sesión fotográfica, de carácter romántico y etéreo, complementa a la perfección el lanzamiento. Miller, rodeada de un delicado entorno floral, aparece luciendo un vestido de encaje floral en tono rosa, combinado con una túnica a juego. El look se completa con un rubor sutil, una piel de acabado natural y sombras de ojos con un brillo delicado, creando una imagen de ensueño y sofisticación.





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