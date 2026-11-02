Estrellalet de Learjet en Florida: 9 muertos y causa de la tragedia

Avión ejecutivo se estrelló en Florida cerca de Mar-a-Lago. Nueve personas murieron en el accidente. Detalles sobre las últimas comunicaciones de la tripulación y la investigación.

Nueve personas fallecieron este domingo en Florida cuando un avión ejecutivo Learjet 60 se estrelló en una zona residencial del condado de Palm Beach, cerca de la propiedad privada del presidente Donald Trump, Mar-a-Lago. La aeronave, que volaba desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas con destino a las Bahamas, sufrió una pérdida de altitud extrema tras reportar condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades estadounidenses han confirmado la totalidad de las víctimas a bordo y han iniciado una investigación exhaustiva sobre los factores que provocaron el catastrófico accidente.

Últimas comunicaciones revelan desesperación

Las grabaciones de las comunicaciones entre la tripulación y los controladores aéreos, publicadas por LiveATC.net, ofrecen un testimonio desgarrador de los minutos previos al impacto. Los pilotos informaron inicialmente sobre la acumulación de hielo y turbulencias moderadas, describiendo la situación como manejable. Sin embargo, la degradación de las condiciones fue rápida y violenta, obligando a la tripulación a solicitar autorización para ascender y buscar mejor clima.

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La situación empeoró drásticamente cuando el avión comenzó a perder altura de forma abrupta. Los pilotos declararon una emergencia inmediata, comunicando una tasa de descenso alarmante de ocho mil pies por minuto. Poco después, la velocidad de caída se duplicó, llegando a veinte mil pies por minuto, mientras la aeronave entraba en una picada casi vertical. En medio del caos, un miembro de la tripulación declaró con claridad: "Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo".

Los datos preliminares de seguimiento indican que la tasa de descenso superó los treinta mil pies por minuto antes de que se perdiera la señal de la aeronave. Segundos después, el Learjet impactó contra el suelo, generando una enorme bola de fuego. La violencia del choque fue tal que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió el incidente como un choque de avión cataclísmico. Comparó el impacto con la caída de un misil, señalando que la explosión dejó un gran cráter al costado de la carretera.

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Investigación oficial y consecuencias en tierra

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos asumió el liderazgo de la investigación, contando con la colaboración de la Administración Federal de Aviación. Los expertos deberán determinar las causas exactas de la pérdida de control y evaluar si las condiciones meteorológicas, como el hielo transparente y las precipitaciones, jugaron un rol determinante. Por el momento, no se ha establecido oficialmente la causa primaria del accidente, dejando abierta la posibilidad de factores mecánicos o humanos.

El impacto de la aeronave, que había alcanzado los treinta y cinco mil pies de altura, provocó una evacuación inmediata de cientos de residentes en el vecindario de Cresthaven. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud del desastre, no se registraron víctimas entre la población en tierra. El incidente ocurrió alrededor de las doce y cincuenta de la tarde, interrumpiendo la tranquilidad de la zona residencial y atrayendo la atención mediática global debido a la proximidad con la residencia del presidente Trump.