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Estrella del Sur vs Sacachispas: Fecha, Hora y Transmisión del Partido de Primera C de Argentina

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Estrella del Sur vs Sacachispas: Fecha, Hora y Transmisión del Partido de Primera C de Argentina
Estrella Del SurSacachispasPrimera C De Argentina
📆6/6/2026 1:21 PM
📰TyCSports
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El partido entre Estrella del Sur y Sacachispas se jugará el sábado 6 de junio a las 15:30hs en el estadio Estrella del Sur, en Caleta Olivia. El encuentro podrá ser seguido en vivo en TyC Sports con un minuto a minuto de todas las incidencias del partido.

Estrella del Sur y Sacachispas se enfrentarán por Primera C de Argentina el sábado 6 de junio. El partido se jugará a las 15:30hs y se televisará por LPF Play.

El encuentro en directo será televisado en LPF Play y podrá ser visto a partir de las 15:30hs en el estadio Estrella del Sur, en Caleta Olivia el sábado 6 de junio. El árbitro designado para el partido entre Estrella del Sur y Sacachispas será Guido Mascheroni. El estadio donde se jugará el partido entre Estrella del Sur y Sacachispas será el estadio Estrella del Sur, donde Estrella del Sur jugará de local.

El partido corresponde a la fecha 15 de Primera C de Argentina y podrá ser seguido en vivo en TyC Sports con un minuto a minuto de todas las incidencias del encuentro. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Estrella del Sur vs Sacachispas

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TyCSports /  🏆 14. in AR

Estrella Del Sur Sacachispas Primera C De Argentina Fecha 15 LPF Play Tyc Sports

 

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