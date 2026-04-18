Estrecho de Ormuz: Entre el Optimismo Cauteloso y la Persistente Incertidumbre Geopolítica

La reapertura anunciada del Estrecho de Ormuz por Irán genera optimismo cauteloso, pero la confusión en los informes y la falta de claridad sobre la seguridad de la ruta marítima siguen afectando el tráfico de buques y los precios del petróleo. Estados Unidos libera reservas de crudo y se observan movimientos diplomáticos significativos en medio de tensiones regionales.

La reapertura anunciada del Estrecho de Ormuz por parte de Irán , tras una tregua entre Israel y el Líbano, ha generado un optimismo cauteloso en la comunidad internacional. Sin embargo, informes contradictorios y la persistente incertidumbre sobre la seguridad de la ruta marítima siguen disuadiendo a muchos buques de transitar por esta zona vital para el comercio mundial de petróleo .

Jean-Paul Rodrigue, especialista en transporte marítimo de la Universidad de Texas A&M, señaló a Al Jazeera que, a pesar del anuncio iraní, las embarcaciones están regresando debido a la falta de claridad en la situación. La información que emana de las distintas partes involucradas es confusa, creando un ambiente de desconfianza que impacta directamente en la fluidez del tráfico marítimo. El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó que el paso se mantendrá habilitado durante el resto del período de alto el fuego, coordinado por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos. No obstante, un oficial militar posterior aclaró que los buques deberán seguir corredores específicos y obtener autorización de la Guardia Revolucionaria, añadiendo otra capa de complejidad a las operaciones. En paralelo, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha liberado 26,03 millones de barriles adicionales de petróleo crudo de su Reserva Estratégica para estabilizar el suministro global, como parte de un compromiso más amplio de la administración Trump y la Agencia Internacional de Energía. Mientras tanto, informes sobre escasez de alimentos a bordo de buques de guerra estadounidenses en Medio Oriente han sido desmentidos por la Oficina del Jefe de Operaciones Navales. El presidente Donald Trump ha advertido sobre la posibilidad de no extender el cese al fuego con Irán si no se llega a un acuerdo, y ha celebrado la apertura de Ormuz de cara a su próxima reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, anticipando logros significativos. La suspensión temporal por parte de Estados Unidos de la mayoría de las sanciones contra la industria petrolera rusa, coincidiendo con la caída de los precios del petróleo tras la reapertura de Ormuz, subraya la interconexión de estos eventos geopolíticos y económicos. El Líbano experimenta momentos de calma tras un alto el fuego de 10 días, facilitado por la intervención de Trump, lo que parece haber impulsado a Irán a reabrir el estrecho. No obstante, obstáculos importantes persisten, como la negativa de Hezbollah a aceptar formalmente la tregua y sus exigencias de retirada israelí. Israel, por su parte, declara no haber concluido el desmantelamiento de milicias y planea mantener una franja del sur del Líbano. La interrupción del tráfico en Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero, ha tenido un impacto considerable en los precios del petróleo, que se han desplomado con el anuncio de su reapertura. Las bolsas estadounidenses, por otro lado, han alcanzado máximos históricos





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