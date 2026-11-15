Estrategias de supervivencia económica y endeudamiento en Argentina 2026

El 67,7% de los hogares argentinos se queda sin ingresos a fin de mes. El Informe Zentrix y IAG revelan la crisis de deuda informal y el agotamiento de ahorros en 2026.

La realidad económica de Argentina en el segundo trimestre de 2026 evidencia una profunda crisis de liquidez que obliga a la mayoría de las familias a activar mecanismos de emergencia. Según los datos más recientes, casi la mitad de los hogares argentinos desplegó al menos una estrategia para complementar sus ingresos y llegar a fin de mes, marcando un punto de inflexión en la sostenibilidad del consumo cotidiano.

El 67,7 por ciento de la población se queda sin recursos a más tardar el día 20 del mes, una cifra que confirma que el salario ya no cubre el ciclo mensual completo. Solo el 31,1 por ciento de los hogares logra cubrir el mes, y de ese grupo minoritario, apenas 7,5 por ciento logra ahorrar dinero, lo que refleja una estabilidad financiera extremadamente frágil en el tejido social.

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Desgaste de ahorros y endeudamiento informal

El Instituto Argentina Grande, con datos actualizados del Indec, detalla que el 34 por ciento de los hogares gastó sus ahorros para sostenerse. Esta es la estrategia más común, pero la segunda más frecuente, especialmente en los sectores vulnerables, es el endeudamiento informal. El 17,4 por ciento de los hogares tomó prestado de conocidos o amigos, una cifra que alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la serie estadística en 2016, superando incluso los picos de la pandemia de 2020.

En los hogares por debajo de la línea de pobreza, la necesidad es aún más crítica. Casi 6 de cada 10 hogares pobres implementaron alguna medida de supervivencia. Puntualmente, un tercio de los hogares de ingresos más bajos tuvo que endeudarse con personas de su entorno cercano para comprar alimentos y cubrir gastos básicos, dado su limitado acceso al sistema financiero formal.

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Deuda bancaria y morosidad histórica

Paralelamente, el endeudamiento formal también se dispara. El 14,7 por ciento de los hogares contrajo deuda con entidades financieras, registrando un crecimiento del 76 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025. Este aumento masivo de la exposición al crédito tiene consecuencias directas en la calidad de la cartera. El Centro de Economía Política Argentina señala que la morosidad de las familias se multiplicó por cinco desde octubre de 2024, ubicándose en torno al 13 por ciento.

Este nivel de impago no se observaba desde la crisis económica de 2001. La combinación de un aumento significativo en las obligaciones bancarias y un deterioro en la capacidad de pago de los hogares crea un escenario de riesgo sistémico para el sector financiero y una precarización extrema para los consumidores.

Pérdida de empleo y presión inflacionaria

El modelo productivo actual, bajo la gestión del presidente Javier Milei, presenta resultados divergentes. Desde que asumió hasta agosto de 2026, se perdieron 274.339 puestos de trabajo registrados. Sectores como la minería y el agro crecen, pero la industria, el comercio y la construcción retroceden, áreas que concentran gran parte del empleo formal y cuyas caídas impactan directamente en los ingresos familiares.

Los costos fijos continúan aumentando debido al encarecimiento de las tarifas de servicios públicos, los alquileres y la medicina prepaga. En este contexto, el 59,4 por ciento de los encuestados tomó deuda en los últimos seis meses, principalmente para cubrir alimentos y salud, mientras que el 80,6 por ciento siente que su salario no le gana a la inflación.

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Perfiles de vulnerabilidad y brecha generacional

El Monitor de Opinión Pública de octubre, desarrollado por Zentrix Consultora, revela que la condición de vivir del propio trabajo, mencionada por el papa León XIV, está lejos de ser una realidad. La brecha etaria es notable: el 75 por ciento de las personas menores de 40 años se queda sin ingresos a fin de mes, una tasa que alcanza el 82,4 por ciento en la clase baja.

Comparado con el relevamiento de septiembre, no se observa un alivio significativo. La proporción de hogares que llega a fin de mes disminuyó del 34 al 31,1 por ciento, y la de quienes logran ahorrar bajó del 9,8 al 7,5 por ciento. Esta estabilidad en los indicadores confirma que el problema no es coyuntural, sino una estructura económica que deja sin ingresos a dos tercios de la población durante la última década del calendario mensual.